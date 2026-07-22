Αθηναϊκός Qualco: Αποκάλυψε το «ΑΤΗΙΝΑ 2030» – Νέο λογότυπο, φανέλες και όραμα

Στα γραφεία του Politis Group πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του σχεδιασμού του Αθηναϊκού Qualco για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τη διοίκηση του συλλόγου να παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πλάνο ανάπτυξης που ξεπερνά τα στενά αγωνιστικά όρια και επεκτείνεται στη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού οργανισμού.

Την εκδήλωση άνοιξε η υπεύθυνη επικοινωνίας, Μαριάννα Αξιοπούλου, ενώ τοποθετήθηκαν ο πρόεδρος του Α.Σ. Αθηναϊκός Βύρωνα, Νίκος Ραμαντάνης, και ο επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής Μπάσκετ του Αθηναϊκού Qualco, Χάρης Πολίτης.

«ΑΤΗΙΝΑ 2030»: Ένα σχέδιο ανάπτυξης για όλον τον οργανισμό

Κεντρικό θέμα της παρουσίασης αποτέλεσε το στρατηγικό πλάνο «ΑΤΗΙΝΑ 2030», το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα λειτουργεί με ευρωπαϊκά πρότυπα, δίνοντας έμφαση τόσο στην αγωνιστική επιτυχία όσο και στη συνολική εμπειρία του φιλάθλου.

Συγκερκιμένα ανακοινώθηκε το νέο logo της ομάδας αλλά και τα νέα χρώματα τα οποία θυμίζουν... Λος Άντζελες Λέικερς καθώς αντιπροσωπεύουν την ανάπτυξη του αθλήματος και ιδίως του μπάσκετ γυνιακών. Τα χρώματα λοιπόν έγιναν από κόκκινο-κίτρινο σε μωβ-κίτρινο, παρουσιάζοντας μάλιστα τέσσερις νέες αγωνιστικές εμφανίσεις.

Ο Νίκος Ραμαντάνης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη της εξέλιξης μέσω της αλλαγής, επισημαίνοντας πως ο Αθηναϊκός δεν εγκαταλείπει την ιστορία του, αλλά τη χρησιμοποιεί ως βάση για το επόμενο βήμα. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία των ακαδημιών και τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά και τις οικογένειες.

«Θέλουμε να διαμορφώσουμε πρώτα καλούς ανθρώπους και έπειτα καλούς αθλητές», ήταν το μήνυμα που χαρακτήρισε τη φιλοσοφία του συλλόγου.

Rebranding με νέο λογότυπο και νέα ταυτότητα

Ο Χάρης Πολίτης παρουσίασε το νέο brand του Αθηναϊκού Qualco, το οποίο, όπως εξήγησε, στοχεύει να ξεπεράσει τα γεωγραφικά όρια του Βύρωνα και να απευθυνθεί σε ολόκληρη την Αθήνα.

Το νέο λογότυπο, οι νέες εμφανίσεις και η συνολική αισθητική ταυτότητα της ομάδας αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου rebranding, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια σύγχρονη εικόνα με διεθνή χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη νέα μασκότ της ομάδας, τον Γλαύκο, ένα σύμβολο ελληνικό που συνδέεται με την ιστορία της Αθήνας και επιλέχθηκε ώστε να εμπνεύσει τις νεότερες γενιές φιλάθλων.

Το αγωνιστικό αποτελεί μόνο ένα μέρος του συνολικού σχεδιασμού. Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι προχωρά σταδιακά σε αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, της εμπειρίας του φιλάθλου, των ψηφιακών μέσων, των social media και της συνολικής παρουσίας του συλλόγου.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως στόχος της επόμενης τριετίας είναι η δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου γηπέδου που θα καλύπτει τις ανάγκες της ομάδας και των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Όπως εξηγήθηκε, εξετάζονται ήδη δύο υποψήφιες τοποθεσίες εκτός Βύρωνα, χωρίς όμως να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Το πλάνο είναι πιο κεντρική τοποθεσία από τον Βύρωνα όπου θα υπάρχει και η ανάλογη γη για να πραγματοποιηθεί η δημιουργία ενός τέτοιου σταδίου.

Οι στόχοι μέσα στις τέσσερις γραμμές

Ο Αθηναϊκός Qualco ανεβάζει τον πήχη και στο αγωνιστικό κομμάτι. Μετά την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος, κυπέλλου Ελλάδος αλά και την συμμετοχή στο μεγάλο τελικό Ευρώπης που χάθηκε ο τίτλος στις λεπτομέρειες, οι στόχοι για τη νέα χρονιά παραμένουν ιδιαίτερα υψηλοί.

Η διοίκηση ξεκαθάρισε πως η ομάδα θα διεκδικήσει το νταμπλ στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα επιδιώξει μια ανταγωνιστική πορεία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση απέναντι στις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Όραμα για το μπάσκετ γυναικών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην ανάπτυξη συνολικά του μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα. Ο Χάρης Πολίτης τόνισε πως στόχος του συλλόγου δεν είναι μόνο η προσωπική επιτυχία, αλλά να αποτελέσει παράδειγμα που θα παρακινήσει περισσότερους χορηγούς και επενδυτές να στηρίξουν το άθλημα.

Όπως υπογράμμισε, η ανάπτυξη του Αθηναϊκού μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για τη συνολική αναβάθμιση του μπάσκετ γυναικών, δημιουργώντας ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο περιβάλλον για όλες τις ομάδες.

Με νέο όραμα, ισχυρή επένδυση σε υποδομές, διαφορετική εταιρική ταυτότητα και υψηλές φιλοδοξίες εντός και εκτός συνόρων, ο Αθηναϊκός Qualco επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, έχοντας ως οδηγό το πλάνο «ΑΤΗΙΝΑ 2030».