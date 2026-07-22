GWomen x ACCESS Fashion x Εθνική Χάντμπολ Γυναικών: Ο αθλητισμός συναντά τη μόδα

Καθώς η μόδα μπαίνει ολοένα και περισσότερο μέσα στον αθλητισμό, επιτρέπει και τις αθλήτριες να φέρουν την μόδα στις ρουτίνες τους, καθώς το προσωπικό στυλ είναι έκφραση, είναι έμπνευση, είναι η δύναμη μιας αθλήτριας!

Το GWomen και η ACCESS Fashion ενώνουν τις δυνάμεις τους για χάρη της Εθνικής Ομάδας Χάντμπολ Γυναικών, που προκρίθηκε στη διοργάνωση του Euro 2026 για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Μέσα από αυτή τη σύνδεση, θέλουμε να αναδείξουμε μια γυναίκα πολύπλευρη, δυναμική και θηλυκή, πειθαρχημένη και αυθόρμητη, κομψή και ενεργή, μέλος μιας ομάδας αλλά με ξεχωριστή, μοναδική προσωπικότητα. Η Ομάδα Χάντμπολ Γυναικών της εθνικής ομάδας αντιπροσωπεύει λοιπόν όλα αυτά.

Οι τέσσερις αθλήτριες της εθνικής χάντμπολ γυναικών, Ολίνα Ανδρίτσου, Δέσποινα Φράγκου, Ευγενία Σαμολάδα και Μαρία Μεντεσίδου, βρέθηκαν στο κατάστημα της ACCESS Fashion στο Mediterranean Cosmos της Θεσσαλονίκης για να πραγματοποιήσουν μία fashion φωτογράφιση με δημιουργίες ACCESS Fashion.

Στο κατάστημα βρέθηκαν επίσης και τα TGI Fridays όπου ενίσχυσαν την φωτογράφιση των κοριτσιών με δροσιστικά κοκτέιλ και σνακ κάνοντας την φωτογράφιση ακόμα πιο ευχάριστη με το εξαιρετικό προσωπικό τους να φροντιζουν για αυτό.

Με αφορμή την ιστορική πρόκριση των γυναικών στο Euro 2026 καθώς η «γαλανόλευκη» παρέμεινε στις τέσσερις καλύτερες τρίτες της προκριματικής φάσης, η ACCESS Fashion στηρίζει τις αθλήτριες και τις επιλέγει για την αντιπροσώπευση των αξιών τους με μία φωτογράφιση.

Οι αθλήτριες της Εθνικής εκπροσωπούν τις ίδιες αξίες που εκφράζει και η ACCESS Fashion, δηλαδή, δυναμισμό, αυτοπεποίθηση, συνέπεια και αυθεντικότητα. Η δύναμή τους δεν περιορίζεται στο γήπεδο, τις συνοδεύει σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Η μόδα γίνεται ο τρόπος με τον οποίο αυτή η δυναμική προσωπικότητα εκφράζεται και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Το μέλλον της αθλητικής μόδας διαγράφεται ιδιαίτερα συναρπαστικό και καινοτόμο. Η σχέση μεταξύ αθλητισμού και μόδας έχει εξελιχθεί με εντυπωσιακούς και δημιουργικούς τρόπους.

Οι καινοτόμες συνεργασίες και η υποστήριξη κορυφαίων brands με διεθνές αποτύπωμα, όπως η ACCESS Fashion, βοηθούν και τις ιδιες τις αθλήτριες να εκφράζονται και μέσο της μόδας και εντός αλλά και εκτός γηπέδου. Να δείχνουν όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς τους αλλά και να εμπνέουν άλλες γυναίκες να είναι αυθεντικές και ο εαυτός τους.

Ανακαλύψτε περισσότερα για την ACCESS Fashion και την “Empowering Women’ φιλοσοφία της στο www.accessfashion.gr.

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