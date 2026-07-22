Μία σημαντική προσθήκη κάτω από τα δοκάρια έκανε η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση της Ζωής Νάση!

Η Νάση τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, ενώ έχει σημαντική εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών. Στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με τον οποίο πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα, αλλά και των Τρικάλων, όπου κέρδισε το βραβείο της καλύτερης τερματοφύλακα για τη σεζόν 2022-23.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Ζωή Νάση. Η 26χρονη (28/04/2000) διεθνής τερματοφύλακας, υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του Συλλόγου.

Η Ζωή Νάση ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις Πιερίδες Μούσες, ενώ ακολούθησαν ο Βόλος 2004 και η ΑΕΛ. Το 2018 πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε 3 Πρωταθλήματα. Την τριετία 2021-2024 φόρεσε τη φανέλα των Τρικάλων, κατακτώντας μάλιστα το βραβείο της κορυφαίας τερματοφύλακα για τη σεζόν 2022-2023. Την τελευταία διετία (2024-2026) αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό ΑΟ.

Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα Γυναικών, ενώ έχει περάσει και από τις μικρές Εθνικές Ομάδες (Κ19, Κ17).

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Ζωή Νάση δήλωσε στο “aek.gr“: «Είμαι πολύ χαρούμενη που πλέον αποτελώ μέλος της ομάδας και της οικογένειας της ΑΕΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοίκηση και τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους. Έρχομαι με διάθεση για σκληρή δουλειά, έτσι ώστε να συμβάλω στην επίτευξη των υψηλών στόχων της ομάδας».

Ζωή, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»