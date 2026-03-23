Πολλές και καθοριστικές αλλαγές έφερε η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις στο WNBΑ. Πέραν των συμβολαίων που μπορούν πλέον να υπερβαίνουν το 1 εκατ. δολάρια, η ψήφιση της νέας «ρήτρας εγκυμοσύνης», όπως ονομάζεται, είναι ακόμα μια ιστορική ανατροπή που επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των εργαζόμενων μαμάδων στις ΗΠΑ.

Οι επαγγελματίες αθλήτριες βρίσκονταν αντιμέτωπες με ένα δύσκολο δίλημμα. Το να κυνηγήσουν τα όνειρά τους στον αθλητισμό ή να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Η εγκυμοσύνη αντιμετωπιζόταν από τις ομάδες σχεδόν ως ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός, όπως μια ρήξη χιαστού, κάτι που έθετε σε άμεσο κίνδυνο την οικονομική και επαγγελματική επιβίωση των παικτριών.

Οι νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας έρχονται πλέον να καταργήσουν αυτά τα παρωχημένα πρότυπα στο αμερικανικό μπάσκετ. Πλέον, οι παίκτριες λαμβάνουν πλήρεις απολαβές κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, γεγονός που τους παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια ώστε να αφοσιωθούν στο νέο τους ρόλο χωρίς να φοβούνται ότι θα καταρρεύσουν οικονομικά.

Επιπλέον, προβλέπεται και ετήσιο επίδομα φύλαξης των παιδιών τους με εγγυημένη διαμονή σε διαμερίσματα δύο δωματίων, ώστε να μπορεί ένας φροντιστής να ταξιδεύει μαζί με την εκάστοτε μητέρα-αθλήτρια!

Αναλυτικά όσα προβλεπει η νέα συμφωνία για τις μαμάδες στο WNBA