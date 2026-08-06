Κίνα: Με το βάρος της επιβεβαίωσης

Έχοντας ισοφαρίσει την καλύτερη επίδοσή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο, η ασιατική ομάδα θα προσπαθήσει σε αυτή τη διοργάνωση να επενδύσει σε αυτόν τον πολύ θετικό άνεμο που πνέει στην ομάδα και συνολικά στο γυναικείο μπάσκετ της χώρας με μια ακόμη σπουδαία πορεία.

Ίσως να έχει επηρεαστεί από την προηγούμενη εμφάνισή της στην παγκόσμια σκηνή, στο Παρίσι το 2024, όταν κατέλαβε την μάλλον απογοητευτική 9η θέση, όμως η Κίνα είναι έτοιμη να επιστρέψει ανακτώντας το πνεύμα του Σίδνεϊ το 2022 όταν και έφτασε στο αργυρό μετάλλιο..

Πώς Προκρίθηκε

Η Κίνα σφράγισε τη θέση της στο Παγκόσμιο Κύπελλο κατακτώντας τις νίκες που χρειαζόταν ως διοργανώτρια του Προκριματικού Τουρνουά Γυναικείου Μπάσκετ της FIBA ​​2026 στη Γουχάν - χάνοντας μόνο μία φορά από το Βέλγιο.

Τα αποτελέσματα της στον Προκριματικό της Γουχάν ήταν:

1η αγωνιστική: Κίνα 81-68 Μάλι (Νίκη)

2η αγωνιστική: Βέλγιο 80-65 Κίνα (Ηττα)

3η αγωνιστική: Κίνα 86-76 Νότιο Σουδάν (Νίκη)

4η αγωνιστική: Τσεχία 74-84 Κίνα (Νίκη)

5η αγωνιστική: Κίνα 83-71 Βραζιλία (Νίκη)

Η Ιστορία της στα Παγκόσμια Κύπελλα

Αριθμός συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένου του 2026): 17

Τελευταία συμμετοχή: 2022 (2η)

Καλύτερη θέση: 2η (1994, 2022)

Μετάλλια: (1994, 2022),(1983)

Η θέση της αυτή τη στιγμή στο FIBA World Ranking for Women, presented by Nike: 4η

Η Κίνα στη φάση των ομίλων του ΠΚ

Η Κίνα αναμένεται να περάσει από τον Όμιλο D, ακόμα κι αν αυτός περιλαμβάνει τις πρωταθλήτριες ΗΠΑ. Ο εναρκτήριος αγώνας της Κίνας στο Π.Κ. φέρνει ένα remake του αγώνα τίτλου του 2022 στο Σίδνεϊ, όπου οι ΗΠΑ επικράτησαν της ομάδας από την Ασία. Η Κίνα αναμένεται να αντιμετωπίσει το ευρωπαϊκό δίδυμο για την πρόκριση: Την Τσεχία, με την οποία έπαιξε στο Προκριματικό Τουρνουά, καθώς και την Ιταλία - αν και η τελευταία είναι πιο δυνατή από ποτέ αυτή τη στιγμή.

Οι Αγώνες της Κίνας στη Φάση των Ομίλων

ΗΠΑ - Κίνα (4 Σεπτεμβρίου)

Κίνα - Τσεχία (6 Σεπτεμβρίου)

Ιταλία - Κίνα (7 Σεπτεμβρίου)

Παίκτριες που αξίζει να δεις

Θα είναι διασκεδαστικό να παρακολουθήσει και να δώσει σημασία κανείς στους καταπληκτικούς «Τριπλούς Πύργους» της Κίνας με τις Ζου Χαν, Γιερού Λι και την ανερχόμενη σταρ Ζιγιού Ζανγκ. Το ύψος και οι χρονομετρημένες ικανότητες της Χαν στο σουτ σημαίνουν ότι θα είναι ένα από τα αστέρια του box office της διοργάνωσης.

Και είναι ήδη η αγαπημένη των φιλάθλων, παίζοντας στο τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας της.

Εν τω μεταξύ, η Λι χρησιμοποιεί το μέγεθος και τις δεξιότητές της με μεγάλη αποτελεσματικότητα και έχει άφθονη εμπειρία, ειδικά όταν συνεργάζεται με την Χαν.

Η Ζανγκ είναι μια νεάνιδα που έχει γίνει viral λόγω του μεγέθους της.

Έχει ύψος 2,20 μέτρα!!! Αλλά δεν είναι μόνο το ύψος και η φυσική της κυριαρχία που θα τραβήξουν την προσοχή, καθώς έχει τις ικανότητες να λάμψει πραγματικά ως ένα αληθινό κι αυθεντικό ταλέντο στην πρώτη της παγκόσμια διοργάνωση.

Ο φόβος και η ελπίδα

Ο φόβος για την Κίνα είναι η ανισορροπία μεταξύ του backcourt και του frontcourt. Στοιβαγμένα στη ρακέτα, τα ερωτηματικά παραμένουν σχετικά με το αν έχουν το ίδιο επίπεδο ταλέντου παγκόσμιας κλάσης όσον αφορά στα γκαρντ. Η Σιγιού Γιανγκ έκανε αισθητή την παρουσία της στην Γουχάν κατά τη διάρκεια του Προκριματικού Τουρνουά, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη επιλογών.

Από την άλλη πλευρά, με την ψηλότερη και επίσης μία από τις πιο ταλαντούχες γραμμές ψηλών στη διοργάνωση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κίνα θα είναι ένας εφιάλτης για τους αντιπάλους. Η ελπίδα είναι ότι αυτό θα αποδειχθεί το θεμέλιο που χρειάζεται η Κίνα για να επαναλάβει την εντυπωσιακή πορεία μέχρι τον Τελικό του 2022.

Photo Credits: FIBA