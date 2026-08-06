Η Αντιγόνη Παπαδοπούλου θα συνεχίσει την καριέρα της στον Παναθηναϊκό, με την 22χρονη επιθετικό να αποχωρεί από την Ομόνοια για λογαριασμό των Πρασίνων.

Η ίδια έχει γεννηθεί στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη κι έχει αγωνιστεί τόσο σε Άρη όσο και σε ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Αντιγόνη Παπαδοπούλου για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η 22χρονη (Ημ. Γέννησης 17/12/2003) επιθετικός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε την καριέρα της από την Καστοριά. Στη συνέχεια, η Παπαδοπούλου έπαιξε στον Άρη και τον ΠΑΟΚ και τη σεζόν 2025 – 2026 αγωνίστηκε στο κυπριακό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Ομόνοιας.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Αντιγόνη Παπαδοπούλου σημείωσε τα εξής: «Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω το προπονητικό επιτελείο και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Είναι τεράστια τιμή να φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού και είμαι έτοιμη να δουλέψω σκληρά και να προσφέρω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να πετύχουμε συλλογικά τους στόχους μας!».

