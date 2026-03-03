Η Γεωργία Δεσπολλάρη επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την κυριαρχία της στα 800μ, κατακτώντας τον πανελλήνιο τίτλο με 2:04.26, σε μια κούρσα όπου η αθλήτρια του Παναθηναϊκού έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της. Με ένα ιδιαίτερα επιθετικό ξεκίνημα και πέρασμα στα 59 δευτερόλεπτα στο πρώτο 400άρι, η Δεσπολλάρη κυνήγησε με αξιώσεις το πανελλήνιο ρεκόρ, και παρόλο που δεν κατάφερε να το καταρρίψει η εμφάνισή της άφησε υποσχέσεις για τη συνέχεια.

Η σταθερή άνοδος της αθλήτριας του Μιχάλη Αναγνώστου αποτυπώνεται καθαρά στα φετινά της αποτελέσματα. Η χρονιά ξεκίνησε με το 2:03.38 που είχε πετύχει το 2025 και φέτος, μέσα σε λίγες μέρες, κατάφερε να βελτιώσει δύο φορές το ατομικό της ρεκόρ στον κλειστό στίβο. Αρχικά σημείωσε 2:03.10 στην Ισπανία στις 23 Ιανουαρίου και στη συνέχεια βελτίωσε κι άλλο τον χρόνο της στο Βέλγιο στις 4 Φεβρουαρίου, τερματίζοντας σε 2:02.43. Αυτές οι επιδόσεις δείχνουν ότι βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στους μεγάλους στόχους της στον ανοιχτό στίβο.

Η ίδια, παρά τη νίκη της, δεν έκρυψε την επιθυμία της για κάτι ακόμα μεγαλύτερο, δηλώνοντας στο Gazzetta Women: «Ξέρω ότι είναι μια επιτυχημένη σεζόν αλλά, επειδή εγώ από τον εαυτό μου έχω μεγάλη απαίτηση, πιστεύω ότι μπορούσα να το κάνω το ρεκόρ. Είναι σαν μάθημα για μένα, γιατί και στις τρεις προηγούμενες κούρσες μπορεί να έχει γίνει το ρεκόρ και να έχει βγει μεγάλη επίδοση. Αλλά δεν πειράζει, ίσα ίσα αυτό με πεισμώνει για να κάνω κάτι καλύτερο στον ανοιχτό».

Η Δεσπολλάρη εστίασε στις ιδιαιτερότητες του κλειστού στίβου σε σχέση με την τακτική της, εξηγώντας πως «Το ζήτημα είναι η διαχείριση που κάνω στον κλειστό. Γιατί στον ανοιχτό έχω στο μυαλό μου τα 500 μέτρα που είναι μεγάλη ευθεία, στον κλειστό πρέπει να σκέφτεσαι ότι στα 500μ-600μ στην ουσία έχει τελειώσει η κούρσα. Εκεί πρέπει να βάλεις ό,τι έχεις. Και πιστεύω ότι εκεί το χάνω λίγο ακόμα. Στην τακτική μου».

Πλέον, η προσοχή της στρέφεται στους αγώνες του ανοιχτού στίβου, όπου οι στόχοι παραμένουν υψηλοί: «Στον ανοιχτό ο στόχος είναι το πανελλήνιο ρεκόρ, πιστεύω αν έχουμε υγεία θα το κάνουμε. Και γενικά να κάνω μια μεγάλη επίδοση. Όλα τα άλλα θα έρθουν».

Στην ίδια κούρσα, η 19χρονη Ιουλιάννα Ρούσσου του ΓΣ Ηλιούπολης τερμάτισε δεύτερη με 2:06.83, χάνοντας για μόλις δύο εκατοστά το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ20, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Μαρία Σταυριανού του Παγχιακού με χρόνο 2:12.66.