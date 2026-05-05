Καλογήρου στο GWomen: «Κουράζομαι καθημερινά, αλλά αγαπώ αυτό που κάνω και μού δίνει κίνητρο να συνεχίζω»

Η Παρασκευή Καλογήρου δεν είναι ακόμα ένα πολλά υποσχόμενο όνομα στο ταε κβον ντο, αλλά αποτελεί ήδη το νέο «χρυσό» κεφάλαιο των πολεμικών τεχνών στην Ελλάδα. Στα 16 της χρόνια έχει καταφέρει να διακριθεί τόσο σε πανευρωπαϊκό,όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο με την πιο πρόσφατη επιτυχία της να είναι αυτή του περασμένου Απριλίου, όπου βγήκε δεύτερη στον κόσμο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων στην Τασκένδη.

Λίγο νωρίτερα, τον Μάρτιο, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος, ενώ κατέχει ήδη τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης το 2023 και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2024.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της διεθνούς βάσης δεδομένων Taekwondo Data, η ίδια έχει χτίσει ένα εντυπωσιακό αγωνιστικό προφίλ, έχοντας καταγράψει 22 νίκες σε 37 επίσημους αγώνες σε κορυφαίο επίπεδο.Το ποσοστό της επιτυχίας της αγγίζει το 59.5%, ωστόσο τίποτα από όλα όσα έχει κατακτήσει δεν έχει έρθει χωρίς δουλειά και σκληρή προπόνηση.

Η Παρασκευή Καλογήρου μίλησε στο GWomen για τα όσα έχει καταφέρει παρά το νεαρό της ηλικίας της, τον τρόπο που συνδυάζει πρωταθλητισμό και σχολείο, αλλά και για το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων.





Είσαι η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο και είσαι μόλις 16 χρονών, πώς την έζησες αυτή τη διαδρομή και τι σου είπαν όταν γύρισες στο σχολείο;

«Είναι ένα συναίσθημα που σίγουρα δεν περιγράφεται, ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενη κι ένιωσα μια δικαίωση για όλες τις θυσίες που είχαν προηγηθεί. Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα μόνο τον εαυτό μου και όσα κατάφερα, αλλά και όσους με στήριξαν για να φτάσω σε αυτόν τον στόχο».

Πώς ήταν η μέρα του τελικού και γενικά πώς κύλησε όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας σου για ένα τόσο απαιτητικό τουρνουά.

«Σίγουρα όλο το πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ απαιτητικό, οι αγώνες ήταν πάρα πολύ δύσκολοι, ήμουν όμως πολύ συγκεντρωμένη στον στόχο μου. Όταν μπήκα στο τερέν το μόνο που σκέφτηκα ήταν να δώσω το 100% του εαυτού μου, αυτό το κάνω βέβαια σε κάθε αγώνα».

Πώς μπορείς να δώσεις το 100% ακόμα και σε μέρες που δεν νιώθεις σίγουρη;

«Ακόμα κι αν δεν νιώθω μια μέρα σωματικά η ψυχολογικά καλά προσπαθώ να κάνω αυτό που ξέρω και απλά να παραμένω συγκεντρωμένη».

Πώς ισορροπείς και σχολείο και πρωταθλητισμό, έχεις μάθει σε ένα αυστηρό πρόγραμμα από μικρή ηλικία;

«Γενικά είναι πολύ δύσκολο το να τα ισορροπήσω όλα. Χρειάζεται πολύ καλό προγραμματισμό και οργάνωση και πειθαρχία φυσικά. Γενικά κουράζομαι καθημερινά, αλλά αγαπώ αυτό που κάνω κι αυτό μού δίνει κίνητρο να συνεχίζω επομένως τα ισορροπώ».

Όταν καταφέρνεις και βρίσκεις χρόνο τι σου αρέσει να κάνεις; Είσαι 16 τι άλλα ενδιαφέροντα έχεις;

«Συνήθως διαβάζω για το σχολείο όταν έχω ελεύθερο χρόνο πέρα από τον αθλητισμό. Μου αρέσει να παίζω και πινκ πονκ. Πήγαινα κιθάρα, αλλά τη σταμάτησα επειδή είχε γίνει πολύ απαιτητικό το πρόγραμμά μου».

Έχεις σκεφτεί αν θα ήθελες να ακολουθήσεις κάποιο επάγγελμα μετά το λύκειο πέρα από τον αθλητισμό;

«Θέλω να γίνω φαρμακοποιός»

Το ότι έχεις ήδη τόσες διακρίσεις σε μικρή ηλικία σού δίνει ένα παραπάνω άγχος ότι θα πρέπει να διατηρηθείς στο ίδιο επίπεδο και να συνεχίσεις να παίρνεις μετάλλια; Έχεις ήδη θέσει τον πήχη πολύ ψηλά.

«Όχι δεν με αγχώνει περισσότερο και δεν νιώθω πίεση, επειδή ξέρω ότι έχω δουλέψει πολύ σκληρά και το μόνο που σκέφτομαι είναι να δώσω το 100% και οχι να δείξω σε κάποιον ότι θα πάρω μετάλλιο».

Όταν ξεκίνησες να κάνεις ταε κβον ντο είχες κάποιο πρότυπο και τώρα ποιον αθλητή/αθλήτρια θαυμάζεις περισσότερο;

«Θαυμάζω περισσότερο την Πάνιπακ, είναι Ταϊλανδή κι έχει πάρει πολλά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι πολύ ταπεινή και πολύ καλή παίκτρια».

Σκέφτεσαι ότι κάποια στιγμή θα ήθελες να πας κι εσύ σε Ολυμπιακούς Αγώνες;

«Εννοείται. Στόχος μου είναι να πάρω τώρα μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες Nέων που γίνονται στη Σενεγάλη τον Οκτώβρη. Για τους Ολυμπιακούς σίγουρα προλαβαίνω το 2028 ή το 2032 λογικά».

Έχεις χρόνο να κάνεις πράγματα που κάνουν οι φίλοι σου ή λόγω προγράμματος δεν μπορείς να ακολουθείς πάντα;

«Το θέμα μου είναι η διατροφή επειδή είναι πολύ συγκεκριμένη και όταν βγαίνουμε δεν μπορώ να φάω ό,τι θέλω. Σε πάρτι δεν πηγαίνω επειδή έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να πίνω εφόσον είμαι αθλήτρια».

Σε παιδιά και εφήβους που θέλουν να ασχοληθούν πιο ενεργά με τον αθλητισμό, ποια συμβουλή θα έδινες;

«Να πιστεύουν στον εαυτό τους και να μην τα παρατάνε, πρέπει να αγαπούν αυτό που θέλουν να κάνουν και να έχουν και υπομονή επειδή ο πρωταθλητισμός είναι πολύ δύσκολος και θέλει θυσίες δεν έρχονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη».

Πολλά κορίτσια στη δική σου ηλικία σταματούν τον αθλητισμό επειδή αρχίζει να αλλάζει το σώμα τους και δεν νιώθουν άνετα, εχει τύχει εσύ να δεις εσύ αυτό το φαινόμενο;

«Προσωπικά δεν το έχω συναντήσει αυτό το φαινόμενο»

Και όσον αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι προπονητές του ταε κβον ντο στην Ελλάδα τα έφηβα κορίτσια και τις ανάγκες τους; Πώς το βλέπεις;

«Γενικά στην Ελλάδα οι προπονητές δεν ασχολούνται με θέματα όπως την περίοδο και τα κιλά στα κορίτσια. Η καθεμιά μας έχει τη δικιά της διατροφολόγο και ο προπονητής είναι μόνο για να σε εξελίσσει αγωνιστικά. Ασχολούνται με το ψυχολογικό κομμάτι αλλά για τους αγώνες όχι για θέματα που έχουν να κάνουν με τα κιλά. Αν κάποια αθλήτρια εξελίσσεται στο αγωνιστικό φτιάχνει και η ψυχολογία της, έτσι τουλάχιστον λειτουργεί σε εμένα».

Ο δικός σου προπονητής πώς σε βοηθάει;

«Με βοηθάει πάντα να γίνομαι καλύτερη αγωνιστικά και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Πώς βλέπεις σε δέκα χρόνια τον εαυτό σου;

«Θέλω πρώτα από όλα να είμαι υγιής και να πάρω περισσότερα παγκόσμια μετάλλια καλό θα ήταν».