Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ηττήθηκε από την Αυστραλία με το... βαρύ σκορ 17-6. Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει την πρόκριση στα Super Finals του Σίδνεϋ να... κρέμεται από μία κλωστή, καθώς θα χρειαστεί συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Το -11 και συνάμα το γεγονός ότι η Ουγγαρία παίζει στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Αυστραλία κάνει αρκετά δύσκολη την υπόθεση πρόκριση για τη «γαλανόλευκη». Πιο συγκεκριμένα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χρειάζεται η οικοδέσποινα της τελικής φάσης στο World Cup να νικήσει τις Μαγυάρες στη μεταξύ τους αναμέτρηση, για να μην μπλέξει σε τριπλή ισοβαθμία.

Σημειώνεται πως η Αυστραλία έχει εξασφαλισμένη θέση για την τελική φάση του World Cup μιας και φιλοξενεί τη διοργάνωση. Αυτό, βέβαια, δεν είναι ενθαρρυντικό για την Εθνική μιας και το βαθμολογικό ενδιαφέρον από τις Αυστραλέζες δεν είναι υπαρκτό και δεν είναι γνωστό πόσο μπορεί να επηρεάσει το ενδιαφέρον τους για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική.

Συνοπτικά, η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών θέλει νίκη στην κανονική περίοδο απέναντι στην Ιαπωνία (6/5, 16:45) και δεδομένα θέλει η Ουγγαρία να μην επικρατήσει της Αυστραλίας στην κανονική περίοδο. Θέλει είτε νίκη της στα πέναλτι, είτε - στην καλύτερη - ήττα της.