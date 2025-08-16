GWomen
16/08/2025
ΣΤΙΒΟΣ

Νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ23 η Δεσπολλάρη, ένα βήμα πιο κοντά στο 1:59

Πηνελόπη Γκιώνη

Εξαιρετική εμφάνιση έκανε η Γεωργία Δεσπολλάρη που πλησίασε ακόμη πιο πολύ το φράγμα του 1:59, στα 800μ γυναικών, και κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ23.

Η πρωταθλήτρια των 800 μέτρων, Γεωργία Δεσπολλάρη, σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών Κ23 στα 800μ, τερματίζοντας σε 2:00.69 στο μίτινγκ του Λιεβέν στο Βέλγιο.

Η 22χρονη δρομέας, εκμεταλλεύτηκε τις ιδανικές συνθήκες, και κατάφερε να καταρρίψει το προηγούμενο ρεκόρ της (2:00.92), το οποίο είχε πετύχει τον Ιούλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 στο Μπέργκεν της Νορβηγίας όπου είχε καταλάβει την 4η θέση.

Στο συγκεκριμένο μίτινγκ κατέλαβε την 4η θέση, σε μια δυνατή κούρσα όπου οι δύο πρώτες "έσπασαν" το φράγμα των δύο λεπτών, ενώ η τρίτη τερμάτισε σχεδόν ταυτόχρονα με την Ελληνίδα.

Με την επίδοσή της, η Δεσπολλάρη παραμένει η τρίτη ταχύτερη Ελληνίδα όλων των εποχών, πίσω μόνο από τις Μαρία Παπαδοπούλου (1:59.79) και Έλενα Φιλάνδρα (2:00.44).

Η αθλήτρια του Μιχάλη Αναγνώστου συνεχίζει τη σκληρή δουλειά με στόχο να γίνει η μόλις δεύτερη Ελληνίδα που γράφει 1:59 στο 800άρι και όπως φαίνεται δεν θα αργήσει να το πετύχει.

