Εξαιρετικές εμφανίσεις έκαναν οι αθλήτριες στον τελικό της σφαιροβολίας γυναικών αλλά και στο έπταθλο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Η Τζέσικα Σίλντερ κατέκτησε το πρώτο της παγκόσμιο χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία, σε έναν τελικό που κρίθηκε στην τελευταία προσπάθεια. Η δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης έριξε 20.29μ στον έκτο γύρο, πετυχαίνοντας την καλύτερη βολή της σε μεγάλη διοργάνωση και παίρνοντας την πρωτιά.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, την κορυφή κρατούσε η Μάντισον-Λι Γουές από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία είχε ισοφαρίσει το ατομικό της ρεκόρ με 20.06μ από τον πρώτο γύρο. Ωστόσο, υποχώρησε τελικά στο χάλκινο μετάλλιο, καθώς λίγο πριν το φινάλε η περσινή Παγκόσμια πρωταθλήτρια, Τσέις Τζάκσον, πέτυχε την καλύτερη της βολή στην τελευταία βολή με 20.21μ, εξασφαλίζοντας το αργυρό μετάλλιο.

Ιστορικό χρυσό για την Άννα Χολ, μοιράστηκαν το χάλκινο Μπρουκς και Τζόνσον-Τόμπσον

Η Άννα Χολ έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου του Τόκιο, κατακτώντας το χρυσό στο έπταθλο με 6888 βαθμούς και έγινε η πρώτη Αμερικανίδα μετά από 32 χρόνια που ανεβαίνει στην κορυφή του αγωνίσματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 23χρονη πρωταθλήτρια είχε τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του διημέρου και πρωταγωνιστούσε με τις εξής επιδόσεις: 13.05 στα 100μ εμπόδια, 1.89μ στο ύψος, 15.80μ στη σφαιροβολία, 23.50 στα 200μ, 6.12μ στο μήκος και 48.13μ στον ακοντισμό που αποτέλεσε νέο ατομικό ρεκόρ. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 2:06.08 στα 800μ, δείχνοντας για μία ακόμη φορά τη σταθερότητα και την αντοχή της.

Στο βάθρο την ακολούθησε η Κέιτ Ο’Κόνορ από την Ιρλανδία, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με εθνικό ρεκόρ 6714 βαθμών, χάρη και στο μεγάλο της ατομικό ρεκόρ στον ακοντισμό με 53.06μ. Η Ταλάια Μπρουκς από τις ΗΠΑ μοιράστηκε το χάλκινο με την Καταρίνα Τζόνσον-Τόμσον από τη Βρετανία, καθώς αμφότερες συγκέντρωσαν 6581 βαθμούς. Η Ναφισάτου Τιάμ, τρεις φορές χρυσή Ολυμπιονίκης και πάντα φαβορί στους αγώνες, αποσύρθηκε μετά το αγώνισμα του μήκους.