Γιορτινή στιγμή για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού, καθώς το Σάββατο (9/5) στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής του πρωταθλήματος για την άνοδο στη Β’ Εθνική, στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη.

Μετά την απονομή, θα ακολουθήσει φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Δόξα Πηγαδακίων, σε μια ημέρα αφιερωμένη επιτυχία της ομάδας. Στόχος φυσικά είναι η επιβράβευση της προσπάθειας των αθλητριών, που ένα χρόνο μετά τη δημιουργία της ομάδας ανέβηκαν κατηγορία. Η ομάδα υπο τις οδηγίες του Τάσου Φλέγγα ολοκλήρωσε με το απόλυτο την πορεία της στη Γ’ Εθνική, φτάνοντας τη διαφορά τερμάτων του στο 136-0.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, με τον σύλλογο να καλεί τον κόσμο να δώσει το «παρών» και να στηρίξει από κοντά την ομάδα σε μια ξεχωριστή στιγμή της ιστορίας της.

