Τσινοπούλου στο GWomen: «Επανήλθα μετά τη γέννηση της κόρης μου και μετά από διακοπή εγκυμοσύνης, είμαι εδώ και δυνατή»

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Με πείσμα και ψυχική δύναμη, η Παναγιώτα Τσινοπούλου κατάφερε να συμμετάσχει και να τερματίσει στον τελικό των 20χλμ βάδην γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, καταλαμβάνοντας την 39η θέση στο σύνολο.

Μετά την κούρσα της, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του βάδην μίλησε στο GWomen και εξήγησε πως νιώθει πολύ δυνατή αφού επανήλθε πολύ σύντομα σε αγώνες μετά τη γέννηση της κόρης της αλλά επανήλθε και μετά από μία εγκυμοσύνη η οποία έπρεπε να διακοπεί, καταφέρνοντας να αναδυθεί από τον συναισθηματικό βούρκο και να είναι παρούσα στη μεγαλύτερη διοργάνωση της χρονιάς: «Το τραγούδι που θα ταίριαζε σήμερα είναι το “Είμαι ακόμη εδώ”. Η αλήθεια είναι ότι όταν γίνεσαι μαμά βρίσκεις δυνάμεις που δεν ήξερε ότι έχεις. Μπορείς να ανταπεξέρχεσαι σε όλα με πολύ μεγαλύτερη δύναμη και αντοχή.

«Είχα βγάλει από το μυαλό μου τις προπονήσεις αλλά τελικά αυτό με βοήθησε να προχωρήσω»

Επανήλθα μετά τη γέννηση της κόρης μου και θα σου πω ότι τελικά είμαι πιο δυνατή γιατί μέσα στη χρονιά είχα και μια εγκυμοσύνη που δυστυχώς έπρεπε να διακοπεί όταν ήμουν τριών μηνών. Αυτό έγινε τον Ιούνιο. Ξεκίνησα προπονήσεις τέλη Ιουνίου και είμαι εδώ με μια επίδοση πολύ καλή για μένα, βάσει το δεδομένων, σε μία σεζόν η οποία μου δείχνει ότι μπορώ να βρεθώ ακόμα πιο ψηλά και μπορώ να συνεχίσω να είμαι εδώ και το επόμενο καλοκαίρι».

Η ίδια στάθηκε και στη στήριξη που έλαβε: «Εγώ το είχα βγάλει τελείως από το μυαλό μου ότι θα γυρίσω στις προπονήσεις, το είχα ξεκόψει και ψυχολογικά ήμουν πάρα πολύ χάλια και δεν μπορούσα. Ο Αλέξανδρος ο Παπαμιχαήλ με βρήκε μια μέρα και μου λέει: “Πένυ, σε καταλαβαίνω, είναι δύσκολο αλλά γύρνα στις προπονήσεις, θα είσαι στο Παγκόσμιο, γύρνα τώρα, μην αφήνεις μέρα”. Έτσι είπα στον άντρα μου ότι υπάρχει πιθανότητα να είμαι στο Παγκόσμιο και μου λέει: “Ξεκινάμε προπονήσεις τώρα. Σήκω, μην κάθεσαι άλλο, πάμε για προπόνηση”. Ήταν ένας τρόπος για να μπορέσω να προχωρήσω πάρα πολύ γρήγορα για να μην μου μένει μόνο η στεναχώρια».

«Ευχαριστώ και την ομοσπονδία που παρ’ ότι γνώριζε όλο αυτό και γνώριζε ότι δεν είμαι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, επέλεξε να με φέρει εδώ για να μου δώσει αυτή τη δύναμη ώστε να είμαι και του χρόνου εδώ και να μπορέσω να συνεχίσω.

Η χρονιά ολοκληρώθηκε πολύ ωραία. Αν η επόμενη χρονιά πάει σωστά προπονητικά θα μπορέσω να τρέξω σε πολύ γρήγορους και ανταγωνιστικούς χρόνους».

Δείτε τις δηλώσεις της Παναγιώτας Τσινοπούλου στο GWomen

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη pic.twitter.com/suClpIHFfE September 20, 2025

COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου