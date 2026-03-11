Μεγάλη δικαίωση για την Ένι Αλούκο, με την πρώην παίκτρια της εθνικής Αγγλίας και νυν ποδοσφαιρική αναλύτρια να καταφέρνει να κερδίσει τη δικαστική μάχη απέναντι στον Τζόι Μπάρτον, έναν άνθρωπο που το τελευταίο διάστημα είχε μετατρέψει τη ζωή της σε... κόλαση μέσω των social media.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε την Αλούκο, επιδικάζοντας στον Μπάρτον το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 407.000 ευρώ ως αποζημίωση, αλλά και για τα δικαστικά έξοδα της ίδιας.

Ο Μπάρτον είχε εξαπολύσει μια απίστευτη επίθεση σε βάρος της, δημοσιεύοντας δεκάδες αναρτήσεις γεμάτες προσβολές για την Αλούκο, φτάνοντας στο σημείο να την κατηγορήσει ότι εκμεταλλεύεται τον ρατσισμό προς δικό της όφελος. Όπως υποστήριξε και ο δικηγόρος της, η σειά διαδικτυακών επιθέσεων που δεχόταν τής είχαν προκαλέσει συνεχή φόβο ακόμα και για τη σωματική της ακεραιότητα.

🚨 Joey Barton ordered to pay Eni Aluko £339,000 after losing libel casehttps://t.co/fz0R59qqeW pic.twitter.com/0PN28V9q0o March 10, 2026

Η ίδια μάλιστα ανέβασε ένα βίντεο έξω από το δικαστήριο γράφοντας «Φτάσαμε μέχρι τη γραμμή του τερματισμού», με τον Μπάρτον να παραδέχεται τελικά ότι η συμπεριφορά του πράγματι συνιστούσε παρενόχληση. Μάλιστα, ο πρώην ποδοσφαιριστής θα πρέπει να καταβάλει τα πρώτα 120.000 ευρώ που εκδίκασε το δικαστήριο μέχρι τις 24 Μαρτίου.

Ο κατηγορούμενος, ωστόσο, δεν ήταν καν παρών στην ανακοίνωση της σχετικής απόφασης διότι την προηγούμενη μέρα συνελήφθη για μια άλλη, εντελώς διαφορετική υπόθεση. Αυτή αφορά έναν άγριο καυγά σε ένα κλαμπ στο Λίβερπουλ, με τον ίδιο να κατηγορείται για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης!

