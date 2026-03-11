Συγκλονιστική μαρτυρία από την προπονήτρια της Ουκρανίας: «Οι παίκτριές μου έχασαν φίλους και συγγενείς, αλλά συνεχίζουν»

Η Ίγια Αντρούστσακ, η προπονήτρια της ομάδας γυναικών της Ουκρανίας, προέβη σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παίκτριές της, ενώ συγχρόνως προσπαθούν να δίνουν το «παρών» σε μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών.

Η εμπόλεμη κατάσταση στην χώρα τους συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά, με την ίδια να αποκαλύπτει σε συνέντευξή της στην «El Pais» πως καλούνται όλες να μείνουν πιστές στις υποχρεώσεις τους ενώ οι ζωές τους βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά: «Η κατάσταση επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας, συμπεριλαμβανομένης και της εθνικής ομάδας. Ζούμε μέσα στον πόλεμο, υπό συνεχείς επιθέσεις. Οι παίκτριες μερικές φορές βρίσκονται σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έχασαν φίλους και συγγενείς μέσα σε αυτόν τον πόλεμο. Άλλες, έχουν δικούς τους ανθρώπους που και αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να πολεμούν στην πρώτη γραμμή».

✊🇺🇦Las jugadoras de la Selección Femenina de Ucrania salieron con su bandera a la espalda para su partido ante España en las Eliminatorias al Mundial, como un mensaje por el sufrimiento de su país desde hace 4 años por la invasión de Rusia.



"Vivimos en plena guerra, bajo… pic.twitter.com/hbBHTyf5RR March 7, 2026

Παρά τις τραγικές αυτές συνθήκες υπό τις οποίες ζουν εδώ και χρόνια, η Αντρούστσακ εξήρε το κουράγιο των παίκτριών της και υπογράμμισε πως επιδεικνύουν μία αστείρευτη δύναμη, ακόμα και στις δυσκολότερες ημέρες. Μερικές από τις προκλήσεις που πρέπει να διαχειριστούν, είναι σύμφωνα με την προπονήτριά τους οι δυσκολίες στις μετακινήσεις τους, που συχνά διαρκούν πάνω από ένα 24ωρο και η έλλειψη βασικών αγαθών όπως το ρεύμα και το νερό.

Η Ουκρανή κόουτς, που ανέλαβε καθήκοντα μόλις τον περασμένο μήνα, ρωτήθηκε εάν η ομάδα σκέφτηκε ποτέ να αποσυρθεί από τις υποχρεώσεις της στις διεθνείς διοργανώνσεις, ωστόσο έκανε σαφές ότι αυτό δεν θα το δέχονταν ούτε οι ίδιες οι αθλήτριες. Η ίδια χαρακτήρισε το ποδόσφαιρο ως μία στάση αντίστασης, λέγοντας: «Για εμάς κάθε παιχνίδι είναι μια υπενθύμιση προς τον κόσμο ότι είμαστε ζωντανές και συνεχίζουμε να παλεύουμε. Η ομάδα μου είναι η πιο δυνατή στον κόσμο».