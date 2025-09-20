Ντρισμπιώτη: «Με ικανοποιεί η σημερινή εμφάνιση, επιτέλους να νιώθουμε καλά»

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Τρεις ελληνικές παρουσίες υπήρχαν στον τελικό των 20χλμ. βάδην γυναικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τόκιο. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ξεχώρισε με την επίδοσή της καθώς κατέλαβε την 16η θέση με χρόνο 1:29:47, σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της στο αγώνισμα.

Μετά τον αγώνα της, η πρωταθλήτρια Ευρώπης δήλωσε:

«Δεν το περίμενα για σήμερα να πάω τόσο γρήγορα. Για μένα ήταν μια επίδοση που είχα στα πόδια μου, ήξερα ότι μπορώ να πάω τόσο, όχι όμως σήμερα. Είχα πολύ καιρό, από τον Ιανουάριο είχα να βαδίσω τόσο γρήγορα. Ένιωσα καλά μέσα στην κούρσα και είπα ότι θα το δοκιμάσω. Φαινόταν να πηγαίνει πιο γρήγορα από αυτό που έδειξε το ρολόι τελικά αλλά στα τελευταία χιλιόμετρα είχα μια ενόχληση στον δικέφαλο και είχα πάρει, νομίζω, και δύο κάρτες οπότε προσπάθησα να μείνω μέσα στο παιχνίδι παρά να βγω εντελώς. Τώρα θέλω να κοιτάξω αυτό το προβληματάκι που βγήκε, να δούμε τι είναι. Ελπίζω να μην είναι τίποτα το σπουδαίο, γιατί θέλουμε να τερματίζουμε και να είμαστε καλά. Επιτέλους, να νιώθουμε καλά».

Ενώ όσον αφορά στη σεζόν που θα ακολουθήσει, δήλωσε: «Έχω πράγματα στο μυαλό μου για τη συνέχεια. Έχω ήδη προγραμματίσει κάποια καινούργια πράγματα, έχω ένα πλάνο. Θέλω λίγες μέρες να συγκεντρωθώ, να συμμαζέψω λίγο το μυαλό μου για να δω πού ακριβώς βρίσκομαι. Το ότι σήμερα τερμάτισα σε 1:30 με ικανοποιεί. Στο προηγούμενο Παγκόσμιο το 20άρι το είχα τρέξει 1:31 και ήμουν 15η και σήμερα ήρθα 16η, η κούρσα ήταν πάρα πολύ γρήγορα. Οι αθλήτριες είναι νέες, πάρα πολύ νέες και πολύ γρήγορες πια. Μου αρκεί που βρίσκομαι ακόμη σε αυτές τις επιδόσεις».

