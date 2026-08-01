H απονομή των χρυσών μεταλλίων στις αδελφές Αλεξανδρή και στο ελεύθερο ντουέτο

Οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή, μαζί με την τρίδυμη αδελφή τους Βασιλική, επέστρεψαν στις τάξεις της εθνικής ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης έπειτα από 14 χρόνια και μέσα σε δύο ημέρες έφεραν τα δύο πρώτα χρυσά μετάλλια στο ντουέτο, στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων υγρού στίβου.

Οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή πέτυχαν το νταμπλ, καθώς μετά το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο, με ανατροπή στον τελικό κατέκτησαν στην «πόλη του Φωτός» και το χρυσό μετάλλιο στο ελεύθερο πρόγραμμα.

Αυτή τη φορά τη φορά την απονομή των χρυσών μεταλλίων έκανε ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος.