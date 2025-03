Η ομορφιά του κόσμου τούτου δεν θα σώσει κανέναν. Τίποτα. Η δεύτερη ανακάλυψή της θα σώσει τους εαυτούς, τα βλέμματα, τις ψυχές. Το κάλλος, φυσικό, σωματικό, πνευματικό, είναι εδώ και προϋπάρχει. Η φθορά του χρόνου δεν το αγγίζει. Η συνέχεια του παντοτινού προσαρμόζεται στη σταθερότητα του ωραίου και κάπως έτσι γίνεται ο κόσμος λίγο πιο ανεκτός, υποφερτός. Και ύστερα έρχεται ο άνθρωπος! Κάπου ανάμεσα στις ώρες και στις αξιοθαύμαστες αντανακλάσεις, ζει, μοχθεί, ονειρεύεται, θριαμβεύει, καταστρέφει, σκοτώνει, σώζει. Ο άνθρωπος που τρέχει ποτέ δεν βλέπει τα σχήματα που προσδιορίζονται ως «έκπαγλου καλλονής». Το μόνο που τον οδηγεί είναι το «τρύγος, θέρος, πόλεμος» και το σκοτάδι που τον περιμένει. Η ομορφιά είναι μέσα του και για να τη δει και να πιαστεί απ’ αυτή, πρέπει να φέρει τον άχρονο δυϊσμό του στην επιφάνεια, στο φως. Τότε, και μόνο τότε, αντικρίζει αυτό που υπάρχει άφθονο στη φύση και στα πρόσωπα, μάτια, των παιδιών: τη γνήσια ομορφιά. Τότε, τον βρίσκει το δέος και η δύναμη του ωραίου που σαν αστέρι φωτίζει τους προσωπικούς ουρανούς μας. Για να φτάσει εκεί επιβάλλεται να πληγωθεί, επιβάλλεται να μάθει να ζει με το τραύμα. Όταν ο άνθρωπος βλέπει μέσα από το τραύμα, κοιτάζει την ομορφιά ξανά! Και τότε δεν επιστρέφει απλά, γίνεται καλύτερος. Τέτοιος άνθρωπος είναι η ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον!

Επιβάλλει και κερδίζει την προσοχή μας

Η Ρίτσαρντσον είναι αξιοπρόσεκτη και την προσοχή την κερδίζει και την επιβάλλει την ίδια στιγμή! Αυτή η αθλήτρια θέλει να λάμπει με το στυλ της. Και τα καταφέρνει. Και το κάνει με τον τρόπο της, με τη «γλώσσα» της μόδας που την εκφράζει απόλυτα. Μαλλιά, νύχια, τατουάζ, συνοδεύουν τον δυναμισμό και την ουσιαστική εξωστρέφειά της. Βέβαια, πρώτα έρχεται η ικανότητα, η δουλειά και η αγάπη της για τον στίβο. Αυτό μεταφράζεται σε ταχύτητα που λίγες συναθλήτριες της διαθέτουν. Το ταλέντο της στις υψηλές «στιβικές» ταχύτητες ανακαλύφθηκε στο Γυμνάσιο. Το 2019 κατέρριψε δύο παγκόσμια ρεκόρ στην κατηγορία U20. Κι ενώ τα καταφέρνει εν μέσω covid-19 και δείχνει έτοιμη για μεγάλη πράγματα στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, έρχεται η τιμωρία. Βρίσκεται θετική σε χρήση κάνναβης και μένει εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. Η ίδια σκόπευε να ανατρέψει την κυριαρχία της Τζαμάικα στα σπριντ. Αδύνατον. Πρέπει να περιμένει, πρέπει να κερδίσει πρώτα τον εαυτό της και μετά τους αντιπάλους. Η επιμονή, η συγκέντρωση και ο χρόνος θα την ανταμείψουν. Η Ρίτσαρντσον θα δει τα εσωτερικά της τραύματα και θα γίνει καλύτερη, θα βρει την αληθινή ομορφιά.

Η καρδιά και το συναίσθημα διπλά της, απέναντί της!

To 2022 δεν είναι η χρονιά της. Η διαδικασία για να βρει την καλύτερη Ρίτσαρντσον θα ξεκινήσει ένα χρόνο μετά, το 2023. Προπονείται, δουλεύει και ρίχνει δυνατά χτυπήματα στα χρονόμετρα. Οι χρόνοι όλο και «κατεβαίνουν και το Παρίσι είναι ο τόπος που την περιμένει, είναι η πόλη που θα έχει πάντα μέσα της. Η ολυμπιακή χρονιά θα της δώσει δύο μετάλλια. Ένα ασημένιο για 100μ και ένα χρυσό στα 4 x 100μ. Η Ρίτσαρντσον είχε θριαμβεύσει και είχε «σπρώξει» τις άσχημες στιγμές στο παρασκήνιο. Δεν τις διέγραψε, αλλά πλέον τις κοιτά και παίρνει δύναμη. Η χρήση απαγορευμένης ουσίας, ο θάνατος της μητέρας της και η απόπειρα αυτοκτονίας! Ο εαυτός της αφέθηκε στην αδυναμία και στην τυραννία του απόλυτου. Η αντοχή, η θέληση της για αγώνα και κατάκτηση ονείρων επικράτησε. Σε δηλώσεις που είχε κάνει στο πλαίσιο του Γκραν Πριν του Λος Άντζελες, το 2023, είχε πει, μεταξύ άλλων, πως «Ήταν απλά ο εαυτός μου που στεκόταν εμπόδιο». Η ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον αφήνει την καρδιά και το συναίσθημα να την οδηγούν, να την προκαλούν και να τη δοκιμάζουν. Ανάμεσα στην παρόρμηση και στον έλεγχο αυτής, η εν λόγω αθλήτρια κατακτά κορυφές και «αγγίζει» ήλιους. Η κατανόηση των τραυμάτων που σημαδεύουν την ψυχή και τη μνήμη, η επιλογή της συνέχειας, η επέκταση των ορίων της προσπάθειας, αυτά είναι που της έδωσαν την ομορφιά ξανά!

*Χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από το «Sha΄Charri Richardson» [Olympics.com] και από το «Sha’Carri Richardson confesses: Everything was dark. I tried to commit suicide» [en.as.com]