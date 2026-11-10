Η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου του Παναθηναϊκού Α.Ο. είναι η MVP της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών.

Η διεθνής κεντρική ήταν η κορυφαία του τριφυλλιού στο ντέρμπι κορυφής απέναντι στον ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας 12 πόντους με 7/10 επιθέσεις και 5 μπλοκ.

Με δική της επίθεση έκλεισε το πρώτο σετ, ενώ πρόσφερε σημαντικές λύσεις από τη γραμμή του σερβίς. Παράλληλα, πέρα από τα 5 μπλοκ, είχε πολλά «σπασίματα» στο φιλέ, δίνοντας στον Παναθηναϊκό ευκαιρίες για κόντρα επιθέσεις.

Η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου δήλωσε: «Ευχαριστώ πολύ για αυτή την διάκριση, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα γιατί μια νίκη έρχεται μόνο μέσα από συλλογική δουλειά! Εύχομαι να βελτιωνόμαστε σαν ομάδα κάθε μέρα και να πετύχουμε τους στόχους μας».

Η κορυφαία επτάδα της 4ης αγωνιστικής

Διαγώνια: Olivia Lane Utterback (Α.Σ.Π. Θέτις) 22π. (16/39 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ).

Πασαδόρος: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 5π. (1/1 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ).

Ακραίες: Ανθή Βασιλαντωνάκη (Πανιώνιος) 20π. (13/21 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ, 71% υπ. – 50% άριστες), Helene Rousseaux (Ζ.Α.Ο.Ν.) 18π. (14/28 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 48% υπ. – 29% άριστες).

Κεντρικές: Μαρκέλλα Παπαγεωργίου (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 12π. (7/10 επ., 5 μπλοκ), Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) 12π. (8/12 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ).

Λίμπερο: Ελευθερία Μανιατογιάννη (Α.Ε.Κ.), (λ, 57% υπ. – 18% άριστες).

ΟΙ MVP ΤΗΣ VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2026-2027

1η αγωνιστική: Κυριακή Τερζόγλου (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2η αγωνιστική: Zoe Weatherington (Η.Π.Α. – Π.Α.Ο.Κ. F&U)

3η αγωνιστική: Milica Kubura (Σερβία, Ελλάδα – Πανιώνιος)

4η αγωνιστική: Μαρκέλλα Παπαγεωργίου (Παναθηναϊκός Α.Ο.)