Πρόκειται για τη Μαριάνα Μαλλιαρού, τη νεαρή αθλήτρια του ΓΣ Αμαρουσίου. Ξεκίνησε να γνωρίζει τη μεθοδολογία της Ακαδημίας της Βαλένθια από τις προπονήσεις στην Ελλάδα και την Ισπανία, ακολουθώντας μια διαδρομή που την οδήγησε στο πρόγραμμα παρακολούθησης της ισπανικής Ακαδημίας. Είναι γεννημένη στις 30 Ιουνίου του 2010, έχει ύψος 1,91 και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ (σμολ και πάουερ).

Η πρώτη της επαφή με τη Valencia Basket έγινε πριν από περίπου δύο χρόνια, μέσα από τα τουρνουά και τα camps της Ακαδημίας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, επιλέχθηκε να ταξιδέψει στην Ισπανία, όπου μέσα από τις προπονήσεις και την αξιολόγηση των προπονητών εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα παρακολούθησης της Ακαδημίας.

Φτάνοντας στο σήμερα, έχοντας επισκεφθεί για τρίτη φορά το L’Alqueria del Basket, συμμετείχε για δεύτερη φορά σε ένα ολοκληρωμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων, ακολουθώντας την καθημερινότητα των αθλητριών της Valencia Basket Academy.

«Είμαι περήφανη που έχω την ευκαιρία να κάνω ατομικές και ομαδικές προπονήσεις σε μια τόσο οργανωμένη εγκατάσταση», αναφέρει η ίδια ενώ εκφράζει και τη φιλοδοξία της να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μπάσκετ: «Η εμπειρία μου στη Valencia και η καθημερινότητά μου στον ΓΣ Αμαρουσίου με βοηθούν να εξελίσσομαι συνεχώς». Η πορεία της αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας της Valencia Basket Academy Greece με ελληνικούς συλλόγους, προσφέροντας σε νέους αθλητές και αθλήτριες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό προπονητικό περιβάλλον.