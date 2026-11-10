Χριστινάκη: «Δεν έχει σημασία η απόδοση στην ομάδα σου, στην Εθνική πρέπει να κάνεις ό,τι σου ζητηθεί»

Η Β' Φάση των προκριματικών για το EuroBasket 2027 ξεκινά την Τετάρτη 11/11, με την Εθνική Γυναικών να αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Κλειστό Γυμναστήριο «Ράνκο Ζέρανιτσα». Η διεθνής Ελεάννα Χριστινάκη, έκανε τις πρώτες της δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης με τη Σερβία, αναφερόμενη στην ομάδα, στη νέα της προπονήτρια, αλλά και στο «κλειδί» της επιτυχίας, που δεν είναι άλλο από την άμυνα.

Η πολύπειρη Χριστινάκη γνωρίζει καλά πως με την άμυνα κερδίζονται πρωταθλήματα και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Επιπλέον, οι εντός έδρας αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο «Ιβανώφειο», στη Θεσσαλονίκη, αποτελούν μια διαφορετική υπόθεση, καθώς η Ελλάδα θα έχει σε αυτούς την έξτρα ώθηση από τους φιλάθλους της. Η παρουσία του κόσμου αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθεια της Εθνικής, δίνοντας στις αθλήτριες επιπλέον κίνητρο για να διεκδικήσουν τις νίκες.

«Έχουν αλλάξει πάρα πολλά και είναι μία πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς, γιατί πρέπει να αφομοιώσουμε πολύ καλά και να εκτελέσουμε τη φιλοσοφία της νέας προπονήτριας. Πιστεύω ότι, αν το κάνουμε αυτό, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι λίγο δύσκολο, επειδή έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας μέχρι την έναρξη των αγώνων της Β' Προκριματικής Φάσης, αλλά δουλεύουμε πάρα πολύ αυτές τις ημέρες για να τα μάθουμε όλα».

«Κάθε παιχνίδι θα είναι διαφορετικό. Ο χαρακτήρας αυτής της ομάδας είναι η άμυνα, επομένως από εκεί θα ξεκινήσουμε για να παίρνουμε κάθε νίκη. Αντιμετωπίζουμε όλους τους αντιπάλους με την ίδια σοβαρότητα. Από τη στιγμή που ο πρώτος αγώνας είναι με τη Σερβία, έχουμε εστιάσει την προσοχή μας σε αυτόν».

«Η έδρα θα παίξει τεράστιο ρόλο στους αγώνες με τη Σλοβακία και την Ολλανδία. Είναι εντελώς διαφορετικό να παίζεις στη χώρα σου, μπροστά στους δικούς σου ανθρώπους. Όπως φάνηκε και στο προηγούμενο “παράθυρο” τον Μάρτιο, η παρουσία των φιλάθλων θα μας δώσει ένα ακόμα έναυσμα να παίξουμε καλύτερα», δηλώνει η διεθνής φόργουορντ.

«Είμαι πάρα πολλά χρόνια στην Εθνική Ομάδα. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία πόσο καλή απόδοση μπορεί να έχεις με τον σύλλογο όπου αγωνίζεσαι. Στην Εθνική πρέπει να κάνεις ό,τι σου ζητηθεί. Θα ξεκινήσω, όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, από την άμυνα κι από εκεί και πέρα θα βοηθήσω την ομάδα όπου θέλει η προπονήτρια».