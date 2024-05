Η ΜακΛάφλιν Λεβρόν διέλυσε και τις 200άρες αλλά θέλει να τρέξει ακόμη πιο γρήγορα

Μπορεί ακόμη να μην την έχουμε δει να αγωνίζεται στα 400μ εμπόδια, όπου και είναι απόλυτα κυρίαρχη, όμως η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν Λεβρόν δείχνει με άλλο τρόπο πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Η Αμερικανίδα σταρ του στίβου, που έχει στην κατοχή της το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ με εμπόδια με το φοβερό 50.58, έχει αγωνιστεί φέτος στη σκυταλοδρομία 4Χ100μ, στα 100μ με εμπόδια και τώρα έτρεξε και 200μ.

Όπως εξήγησε η ίδια, δίνει αυτούς τους αγώνες ώστε να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται, πόσο γρήγορη είναι και σιγά σιγά να φτάσει να τρέξει πολύ καλά το αγώνισμά της. Ωστόσο, οι επιδόσεις που γράφει είναι εξαιρετικές και μάλιστα στο 200άρι εντυπωσίασε.

Η 24χρονη Αμερικανίδα αγωνίστηκε με αντίπαλη την αργυρή Ολυμπιονίκη του Τόκιο και Νο2 στα 200μ, Γκάμπι Τόμας, μερικές εκ των κορυφαίων Αμερικανίδων σπρίντερ όπως οι Άμπι Στάινερ και Τζένα Πραντίνι αλλά και την εξαιρετική 400άρα από την Ιρλανδία Ρασιντάτ Αντελέκε και κατάφερε να τις διαλύσει. Με χρόνο 22.07 (-0.3) έκανε νέο ατομικό ρεκόρ, αφήσε πίσω της όλες τις άλλες σπρίντερ και έδειξε πως είναι αρκετά γρήγορη. Όμως, όπως δήλωσε μετά θα ήθελε να έχει γράψει 21.99: «Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω κάνει 21.99 αλλά είμαι χαρούμενη με αυτό που έκανα σήμερα. Νομίζω πως δεν έχω υπάρχει πιο γρήγορη», είπε μεταξύ άλλων. Η ίδια τόνισε επίσης πως δεν σκέφτηκε ποτέ το να τρέξει δύο αγωνίσματα στους Ολυμπιακούς (400μ και 400μ με εμπόδια) καθώς θεωρεί πως θα ήταν καλύτερο για εκείνη να επικεντρωθεί σε ένα μόνο αγώνισμα και να κάνει το καλύτερο που μπορεί.

Sydney McLaughlin-Levrone opens up about her goals this Olympics, 400m plans, fastest speed she’s ever had in her career at the moment, update on her knee injury, upcoming races in the US before trials and more 🗣️ pic.twitter.com/Dk4YWyeMos