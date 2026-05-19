Ακόμη ένα μεταγραφικό απόκτημα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της μεταγραφικής ενίσχυσης του τμήματος βόλεϊ γυναικών. Έπειτα από την έναρξη συνεργασίας με την Μανωλίνα Κωνσταντίνου, οι «ερυθρόλευκες» προσέθεσαν στο ρόστερ τους την Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου.

Η Ελληνίδα κεντρική, την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα και έφτασε έως τους τελικούς του Challenge Cup γυναικών. Η ίδια τόνισε την τιμή της να βρίσκεται τη νέα χρονιά στον Ολυμπιακό, λέγοντας πως έχει τεράστιο κίνητρο το οποίο γεννάται από τους στόχους και τις απαιτήσεις του συλλόγου.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου. Η διεθνής κεντρική (2/9/1995, 1,88μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Από το 2021 έως το 2026, η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στην καριέρα της έχει αγωνιστεί επίσης σε ΑΟ Θήρας, Πανναξιακό, ΜΤΚ Βουδαπέστης (Ουγγαρία) και Αίαντα Ευόσμου, ενώ έχει περάσει και από το Κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, για μια τετραετία (2013-17).

Η δήλωση της Ειρήνης Χατζηευστρατιάδου:

"Είμαι πολύ χαρούμενη που από τη νέα χρονιά, θα βρίσκομαι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, να φορέσω αυτή τη φανέλα και να αποτελέσω μέρος ενός τόσο μεγάλου συλλόγου. Ανυπομονώ να ζήσω αυτή τη νέα εμπειρία και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό μέσα στο γήπεδο. Οι στόχοι και οι απαιτήσεις αυτής της ομάδας με γεμίζουν κίνητρο και ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά, ώστε να βοηθήσω κι εγώ στην επίτευξη μεγάλων επιτυχιών. Να έχουμε μια υγιή χρονιά".

Προηγούμενες ομάδες:

2021-26 Παναθηναϊκός

2019-21 ΑΟ Θήρας

2018-19 Πανναξιακός

2017-18 ΜΤΚ Βουδαπέστης (Ουγγαρία)

2015-17 Columbia College (ΗΠΑ)

2013-15 Miami Dade College (ΗΠΑ)

2009-13 Αίας Ευόσμου

Τίτλοι:

4 Πρωταθλήματα Ελλάδας

1 Κύπελλο Ελλάδας

1 ΝΑΙΑ National Championship

2 NAIA American Midwest Conference Tournament».