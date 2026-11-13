Το πρωί της Παρασκευής (13/11) η European Aquatics ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο κορασίδων κ16. Η Ελλάδα, όπως έγινε γνωστό από τον Οκτώβριο, έχει αναλάβει τη διοργάνωση του θεσμού που θα διεξαχθεί από τις 28 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2027.

Το μέλλον τόσο της ελληνικής όσο και τις ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης γυναικών θα δώσει το παρών το επόμενο καλοκαίρι στην Ελλάδα με τα βλέμματα όλων να στρέφονται στη χώρα μας. Η European Aquatics δείχνει ξανά την εμπιστοσύνη της στην Ελλάδα να αναλάβει μία μεγάλη διοργάνωση του πόλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι του 2027 θα γίνουν οι εορτασμοί των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου, γεγονός που κάνει ακόμα σημαντικότερη την επιλογή της Ελλάδας να ανλάβη μία μεγάλη διοργάνωση στη συμπλήρωση της πρώτης εκατονταετίας της European Aquatics.