Ο Αχμέντ Ενζόγια στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί των Πανθήρων Καβάλας, αναφέρθηκε στο κομμάτι της επίθεσης.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος τεχνικός τόνισε: «Στην επίθεση γινόμαστε όλο και καλύτεροι, καθώς μοιράζουμε σωστά τη μπάλα. Σήμερα δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω καμία παίκτρια πάνω από 20 λεπτά. Το σημαντικό είναι ότι όποια παίκτρια μπαίνει στο παιχνίδι υποστηρίζει το πλάνο μας στην άμυνα. Για εμένα είναι σημαντική η εμφάνιση ως προετοιμασία για το δύσκολο παιχνίδι με την Μερσίν. Αν παίξουμε καλή άμυνα εκεί, θα δούμε...».

Από την πλευρά της η Γιοχάνα Εβόντο είπε: «Η ομάδα μας ήταν συγκεντρωμένη. Ηταν μια καλή νίκη για εμάς πριν από το παιχνίδι με την Μαρσίν και είμαστε χαρούμενες γι' αυτό».





Photo Credits: Eurokinisi