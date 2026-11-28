Ο ΑΟ Θήρας μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες στη Volley League Γυναικών επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 3-1 του Μαρκόπουλου εκτός έδρας. Μετά το τέλος του αγώνα ο Σωτήρης Γκότσης ανέφερε τα εξής: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις αθλήτριες μου για τη νίκη γιατί είχαμε ένα δύσκολο ταξίδι και γενικά μία δύσκολη εβδομάδα, αλλά παρόλα αυτά έδειξαν σοβαρότητα, είχαν υψηλή συγκέντρωση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, το διαχειρίστηκαν σωστά και πήραμε το αποτέλεσμα. Πέρα από την επίθεση πήγαμε καλά στο μπλοκ-άμυνα κρατώντας χαμηλά την Χαλούσκα. Τώρα πρέπει να διαχειριστούμε την κούραση μας και να προετοιμαστούμε για τη Μενόρκα».

Ρούσης: «Χάσαμε από δικά μας λάθη»

Από την πλευρά του ο προπονητής του Μαρκόπουλου, Γιώργος Ρούσης τόνισε: «Ενώ ξεκινήσαμε πολύ καλά κάνοντας μια σημαντική ανατροπή στο πρώτο σετ, στο δεύτερο ενώ είχαμε το πάνω χέρι στη μεγαλύτερη διάρκειά του το χάσαμε από δικά μας λάθη. Από κει και πέρα ο αγώνας δεν αντέχει σε κριτική γιατί ήταν ένας μονόλογος της Σαντορίνης. Ο αγώνας κρίθηκε στο 2ο σετ κι αν το κατακτούσαμε θα ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συγκέντρωση μας, αλλά γενικά δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε σταθερή απόδοση».