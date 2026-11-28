Ο αθλητικός κόσμος στη Λατινική Αμερική βρίσκεται σε σοκ τις τελευταίες ώρες καθώς έχουν έρθει στο φως (με τη βοήθεια του CNN) νέες σοβαρότατες καταγγελίες κατά του πρώην προπονητή της Ρίβερ Πλέιτ και των εθνικών ομάδων νεανίδων της χώρας, Ντιέγκο Γκουάτσι. Δέκα συνολικά παίκτριες, σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, τον κατηγορούν για χυδαία συμπεριφορά απέναντί τους, εκβιασμούς, απειλές και συστηματικό εξευτελισμό.

Η πιο συγκλονιστική μαρτυρία ανήκει στην 32χρονη σήμερα Φλορένσια Μερκάου, η οποία εντάχθηκε στη Ρίβερ Πλέιτ το 2014, σε ηλικία μόλις είκοσι ετών, κάνοντας το παιδικό της όνειρο πραγματικότητα. Όπως αποκάλυψε, από την πρώτη κιόλας ημέρα ο Γκουάτσι της έστειλε μηνύματα ζητώντας της γυμνές φωτογραφίες. Όταν εκείνη τον απέρριψε, ο προπονητής χειροδίκησε σε βάρος της και την απείλησε πως αν δεν διαγράψει τη συνομιλία θα σκοτώσει τόσο την ίδια όσο και ολόκληρη την οικογένειά της!

Η αφόρητη ψυχολογική πίεση που δέχθηκε και ο τρόμος οδήγησαν τη νεαρή αθλήτρια σε απόπειρα αυτοκτονίας, από την οποία ευτυχώς επέζησε. Αντίστοιχα σοκαριστικές είναι και οι μαρτυρίες άλλων παικτριών, όπως της πρώην διεθνούς τερματοφύλακα Γκαμπριέλα Γκάρτον, η οποία κατήγγειλε ότι μετά από μια ήττα που υπέστησαν από την Μπόκα Τζούνιορς, ο Γκουάτσι απείλησε την ομάδα πως αν ξαναπαίξουν έτσι θα τις βάλει στα ντους και θα τις βιάσει, ενώ την προσέβαλε χυδαία όταν κλήθηκε στην εθνική ομάδα, υπονοώντας πως εξαγόρασε τη συμμετοχή της εκεί με σεξουαλικά ανταλλάγματα. Παράλληλα, άλλη συμπαίκτριά της κατέθεσε πως ο προπονητής τής έστελνε γυμνές φωτογραφίες του.

Five Argentinian footballers recently filed a complaint with FIFA, soccer's international governing body, against Diego Guacci. They accuse the former River Plate and Argentinian women's national youth team coach of inappropriate conduct, including sexual harassment, threats and psychological abuse. But this isn't the first time FIFA has been alerted to his alleged abuse. Guacci declined CNN's request for an interview and did not respond to questions regarding the allegations against him, which he denies. https://t.co/2GR98IJPNr November 27, 2026

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκινά το 2014, όταν ο Γκουάτσι ανέλαβε τα ηνία της ομάδας γυναικών της Ρίβερ Πλέιτ, προτού μεταπηδήσει στις μικρές εθνικές ομάδες της Αργεντινής. Την περίοδο 2020 με 2021, πέντε παίκτριες κατήγγειλαν επίσημα τον προπονητή στη FIFA με τη νομική στήριξη της FIFPRO.

Παρότι το ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας της FIFA διαπίστωσε 'ότι πράγματι είχαν γίνει οι παρενοχλήσεις και οι εκβιασμοί που είχαν καταγγείλει οι αθλήτριες εισηγούμενο κυρώσεις, το δικαστικό τμήμα (που αποτελείται μόνο από άνδρες) έκρινε τα στοιχεία ανεπαρκή και τον αθώωσε, κάτι που δικαιολογημένα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Εκμεταλλευόμενος την απόφαση που βγήκε υπέρ του, ο Γκουάτσι διέρρευσε τα ονόματα όσων τον είχαν καταγγείλει δυσφημώντας τες και καταθέτοντας αγωγές εναντίον τους, ενώ μετά τη λήξη της συνεργασίας του με την Ομοσπονδία της Αργεντινής μετακόμισε στην Ιταλία, όπου εργάζεται εθελοντικά σε ομάδα νέων.

Πρόσφατα, πέντε νέες παίκτριες κατέθεσαν νέα καταγγελία στη FIFA ζητώντας να δικαιωθοήυν, την ώρα που η υπόθεση λαμβάνει πολιτικές διαστάσεις στην Αργεντινή, καθώς η σύζυγος του προπονητή προωθεί νομοσχέδιο για την αυστηροποίηση των ποινών σε όσους καταγγέλλουν «ψευδώς» περιστατικά έμφυλης βίας!