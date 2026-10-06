Η Ελλάδα έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή μπροστά της, καθώς την Παρασκευή 9/10 στις 19:30 υποδέχεται στο Παγκρήτιο(σ.σ είσοδος ελεύθερη) μια από τις υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου γυναικών, την back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία.

Η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου έφτασε στην Κρήτη και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να υποδεχτούν την Εθνική Γυναικών. Με παραδοσιακά κρητικά εδέσματα και φορεσιές «πάτησε» Ηράκλειο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Θυμίζουμε πως η Ελλάδα θα ταξιδέψει στο Λέστερ την ερχόμενη εβδομάδα για το δεύτερο ματς της Lionesses των play off για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2027 της Βραζιλίας.