Η πρώτη αγωνιστική της WBL1 ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να φτάνει σε μία πολύ άνετη νίκη. Οι «ερυθρόλευκες» αντιμετώπισαν τον Πανσερραϊκό και επικράτησαν εντός έδρας με 101-67, σε ένα παιχνίδι που ξεχώρισε η Ελεάννα Χριστινάκη.

Η διεθνής γκαρντ, ήταν εντυπωσιακή και αυτός είναι και ο λόγος που αναδείχθηκε MVP της πρώτης αγωνιστικής. Η Χριστινάκη έφτασε στο 34 στο σύστημα αξιολόγησης με 28 πόντους με 7/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 5/5 ελεύθερες βολές. Στην τελική στατιστική της μέτρησε ακόμη τρία ριμπάουντ, έξι κλεψίματα και μία ασίστ σε 30 λεπτά στο παρκέ.

Από την άλλη, η Γρηγοροπούλου είναι η πρώτη MVP Next Gen της χρονιάς, διάκριση που αφορά αθλήτριες U23 που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική ομάδα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα. Είχε έξι πόντους, ένα ριμπαόυντ και δύο κλεψίματα για τον Πρωτέα Βούλας στην αναμέτρηση με τον ΠΑΣ Γιάννινα.