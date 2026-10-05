Έφτασε η ώρα να κριθεί ο πρώτος τίτλός της σεζόν στο μπάσκετ Γυναικών την Τετάρτη (7/10, 20:00). Ο Αθηναϊκός κοντράρεται με τον Πρωτέα Βούλας στο Σοφία Μπεφόν και ο νικητής της αναμέτρησης θα σηκώσει το Super Cup.

H EOK ενημέρωσε τον κόσμο πως η αναμέτρηση θα έχει ελεύθερη είσοδο και απηύθυνε κάλεσμα στους φιλάθλους που θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Τη σεζόν που τελείωσε η ομάδα του Βύρωνα πέτυχε το νταμπλ, ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό του Eurocup Women.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Το Super Cup Γυναικών επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τον Αθηναϊκό Qualco και τον Πρωτέα Βούλας να αναμετρώνται στο Κλειστό «Σοφία Μπεφόν» για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο μπάσκετ Γυναικών.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 20:00, σε απευθείας μετάδοση από το Ionian TV, ενώ η είσοδος για τους φιλάθλους στο γήπεδο θα είναι ελεύθερη, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά τον πρώτο τελικό της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 στο μπάσκετ Γυναικών. Η ελεύθερη είσοδος θα επιτρέπεται, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη χωρητικότητα του γηπέδου.

Δίνουμε ραντεβού για την Τετάρτη (7/10, 20:00) και σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί τον πρώτο τελικό της χρονιάς για το μπάσκετ Γυναικών!».