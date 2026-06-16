Σε mood μεταγραφών και ανανεώσεων βρίσκεται ο Εθνικός, ο οποίος μετά την ανανέωση της Αλεξίας Τζούρκα ανακοίνωσε την απόκτηση της Μαρίλιας Μιμίδη θέλοντας να ενισχύσει το ρόστερ για την επόμενη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ανακοίνωση του Εθνικού

«Ο Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τη διεθνή αθλήτρια Μαρίλια Μιμίδη για τη σεζόν 2026-2027!

Η Μαρίλια αποτελεί μία αθλήτρια με σπουδαίες παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου γυναικείου πόλο. Γεννημένη το 1997, έχει αγωνιστεί - τα τελευταία χρόνια - με τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας του Καναδά σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Με την Εθνική Καναδά έχει καταγράψει, μεταξύ άλλων:

Συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024

8η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2024

7η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2023

Χρυσό μετάλλιο στο UANA Pan American Championship 2023

Η νέα αθλήτρια του Εθνικού αγωνίζεται τόσο στην περιφέρεια όσο και στην άμυνα, προσφέροντας λύσεις σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού. Πρόκειται για μία παίκτρια με εξαιρετική αγωνιστική πειθαρχία, η οποία ακολουθεί πιστά το ομαδικό πλάνο και βάζει πάντα το σύνολο πάνω από το ατομικό στοιχείο.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει φορέσει τα σκουφάκια του ΑΝΟ Γλυφάδας και του ΝΟ Βουλιαγμένης, ενώ τη φετινή σεζόν κατέκτησε το Πρωτάθλημα Τουρκίας με τη Göztepe, προσθέτοντας ακόμη έναν σημαντικό τίτλο στην ήδη πλούσια πορεία της.

Η εμπειρία, η ποιότητα, η αθλητική της νοοτροπία και η ικανότητά της να υπηρετεί με συνέπεια το ομαδικό παιχνίδι αποτελούν στοιχεία που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την προσπάθεια της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μαρίλια, καλωσήρθες στην οικογένεια του Εθνικού!».