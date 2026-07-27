Με δύο πανό στο πλευρό των φίλων τους οι Βασιλαντωνάκη και Μεϊμάρη στο Athens Finals

Πολύ ξεχωριστή ήταν η παρουσία της Άνθης Βασιλαντωνάκη και της Μαρίας Μεϊμάρη στις εξέδρες του τελικού των Athens Finals beach volley, που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος.

Οι δύο αθλήτριες βρέθηκαν στο πλευρό των αγαπημένων τους φίλων, Όλγας Στράντζαλη και Δήμητρας Μαναβή, θέλοντας να τις στηρίξουν στη μεγάλη τους προσπάθεια στον τελικό της διοργάνωσης. Κρατώντας δύο πανό στα χέρια, δημιούργησαν την πιο γλυκιά ατμόσφαιρα στις εξέδρες για τις φίλες τους, χαρίζοντας χαμόγελα στις δύο αθλήτριες πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού.

Οι διοργανώσεις μεγάλων τουρνουά, όπως το Athens Finals, χρειάζεται να πραγματοποιούνται πιο συχνά στην Ελλάδα και, πόσο μάλλον, στην καρδιά της Αθήνας, ώστε να δημιουργούνται στιγμές όπως αυτή. Γιατί τι πιο όμορφο από το να μοιράζεσαι το άγχος, την αγωνία, τη χαρά αλλά και τη λύπη που προκαλεί ο αθλητισμός, έχοντας δίπλα σου τους δικούς σου ανθρώπους;