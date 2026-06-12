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Ολυμπιακός: Η απονομή του τίτλου στις πρωταθλήτριες Ευρώπης
12/06/2026
ΠΟΛΟ

Ολυμπιακός: Η απονομή του τίτλου στις πρωταθλήτριες Ευρώπης

Δημήτρης Μύτικας

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο του Champions League γυναικών στο πόλο, φτάνοντας τα τέσσερα ευρωπαϊκά στην ιστορία του τμήματος.

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Ένα τεράστιο παιχνίδια, μία εκπληκτική εμφάνιση και μία τρομερή απόδοση στη διαδικασία των πέναλτι έφεραν τον Ολυμπιακό στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Champions League γυναικών. Αυτό είναι το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του τμήματος γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να σηκώνουν την κούπα στον ουρανό της Μάλτας.

Κατά τη διάρκεια της απονομής ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκος Γιαννόπουλος, έδωσε τα μετάλλια στις παίκτριες και το staff των Πειραιωτών. Η Βασιλική Πλευρίτου πήρε το βαρύτιμο τρόπαιο στα χέρια και στο σήκωσε, παηγυρίζοντας με τις συμπαίκτριές της το τεράστιο αυτό επίτευγμα.

Η απονομή των μεταλλίων στις πρωταθλήτριες Ευρώπης

Η απονομή του τίτλου στις πρωταθλήτριες Ευρώπης

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