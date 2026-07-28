ΟΠΑΟΚ επιβλήθηκε κόντρα στη Νέφτσι (3-0) στη Βέροια και πέρασε στην επόμενη φάση του Women's Champions League έχοντας πλέον την επόμενη αποστολή του στη Βουδαπέστη.

Λίγες μέρες μετά το ματς το επίσημο προφίλ του UEFA Women's Champions League ξεχώρισε το γκολ του ΠΑΟΚ, δημοσιεύοντας τη φάση στα social media και αναδεικνύοντας την εξαιρετική συνεργασία που οδήγησε στο τέρμα της Αργύριού.

Να θυμίσουμε πως οι νταμπλούχες θ' αντιμετωπίσουν την Τετάρτη 5 Αυγούστου την πρωταθλήτρια της χώρας Φερεντσβάρος.