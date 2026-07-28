«Κόκκινη κάρτα» από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας στη δημιουργία προπονητικού κέντρου για τις παίκτριες της Τότεναμ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας ακύρωσε την πολεοδομική άδεια που είχε παραχωρηθεί στην Τότεναμ για τη δημιουργία ενός νέου προπονητικού κέντρου και μιας ακαδημίας ποδοσφαίρου γυναικών στο πάρκο Γουάιτγουεμπς του Ένφιλντ, στο βόρειο Λονδίνο.

Το έργο αυτό, που θα βρισκόταν δίπλα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ομάδας των ανδρών, προέβλεπε τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου με 10 γήπεδα ποδοσφαίρου κι άλλα κτήρια που θα εκτείνονταν σε περίπου 65 στρέμματα. Το κέντρο αυτό θα είχε τις ίδιες προδιαγραφές με το προπονητικό κέντρο της ανδρικής ομάδας, καθώς οι Σπερς θέλουν να δημιουργήσουν τις καλύτερες δυνατές εγκαταστάσεις για το γυναικείο τμήμα τους, βοηθώντας τις παίκτριές τους αλλά και τα νέα ανερχόμενα ταλέντα τους.

Tottenham Hotspur Football Club have provided an update on Club proposals for new Women’s and Girls’ Training Centre -



We are disappointed by today’s High Court judgment concerning the planning permission for our proposed Women’s and Girls’ Training Centre at Whitewebbs.



The… pic.twitter.com/xpiSQ4CkVJ — Chris Cowlin (@ChrisCowlin) July 27, 2026

Ο δικαστής Τιμ Κερ έκρινε ότι το δημοτικό συμβούλιο παραπλανήθηκε σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα είχε η κατασκευή του.Η απόφασή του να ανακαλέσει την άδεια προκάλεσε μεν ικανοποίηση σε διάφορες τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας ότι θα πρέπει να θυσιαστεί όλο το πράσινο της περιοχής για το νέο κέντρο της Τότεναμ.

Από την πλευρά της, η ομάδα υποστήριξε ότι τα περιβαλλοντικά παράπονα ήταν υπερβολικά και τόνισε ότι υπήρχαν σημαντικά οφέλη για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών, σε μια περίοδο που η έλλειψη κατάλληλων γηπέδων αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για τις νέες αθλήτριες.

Αν και το έργο είχε αρχικά εγκριθεί από τον Δήμο και είχε δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών, τα σχέδια του συλλόγου άλλαξαν με τις δημοτικές αρχές να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την ακύρωση της άδειας αυτής προς όφελος των δημοτών.

