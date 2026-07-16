Τέλος στα σεξιστικά και τα άβολα πλάνα: Οι νέες τηλεοπτικές οδηγίες για τα αθλήματα των γυναικών

Νέες και πολύ πιο αυστηρές οδηγίες εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση σχετικά με τον τρόπο που τα τηλεοπτικά συνεργεία θα καλύπτουν από δω και στο εξής τα αθλήματα όπου λαμβάνουν μέρος γυναίκες.

Οι εισηγήσεις αυτές σχηματίστηκαν σε συνεργασία με κορυφαίες αθλήτριες με έναν κοινό σκοπό, που δεν είναι άλλος από το να εξαλειφθεί η σεξουαλικοποίηση των γυναικών μέσω της αναπαραγωγής ακατάλληλων πλάνων στα ΜΜΕ.

Οι νέες οδηγίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένους κανόνες για τους σκηνοθέτες και τους εικονολήπτες, απαγορεύοντας πλέον τις χαμηλές λήψεις, όπου η κάμερα βρίσκεται κάτω από τις αθλήτριες, ειδικά σε αγωνίσματα όπως το άλμα εις ύψος ή το άλμα επί κοντώ, καθώς εκεί είναι πολύ πιθανό να προκύψει ένα πλάνο που δεν θα τις κολακεύει.

New broadcasting guidelines for women's athletics have been released to crack down on camera angles and slow-motion replays that ‘sexualize’ athletes



The guidelines highlight shots broadcasters are urged to avoid pic.twitter.com/QGxAiMlvfE July 14, 2026

Παράλληλα, περιορίζονται τα κοντινά πλάνα και τα ζουμ στο σώμα των αθλητριών, όταν αυτά δεν εξυπηρετούν το αγωνιστικό σκέλος, καθώς και τα ριπλέι σε slow-motion που δεν αφορούν την τεχνική ανάλυση, αντίθετα δείχνουν τις αθλήτριες σε άβολες στάσεις κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους.

Αθλήτριες όπως η Βρετανίδα Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, Χόλι Μπράντσοου, και η Σέρβα άλτρια του μήκους, Ιβάνα Σπάνοβιτς, που συμμετείχαν στη σύνταξη των οδηγιών αυτών, τόνισαν ότι τέτοια πλάνα προκαλούν αμηχανία στις ίδιες τις αθλήτριες κι έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, καθώς συχνά γίνονται αντικείμενο παρενόχλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.