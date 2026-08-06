GWomen
Αθηναϊκός: Αποχαιρέτησε την Τζωάνα Ταμπάκου
06/08/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθηναϊκός: Αποχαιρέτησε την Τζωάνα Ταμπάκου

Παναγιώτης Αρταβάνης

Ο Αθηναϊκός μέσω ανάρτησης αποχαιρέτησε την Τζωάνα Ταμπάκου, η οποία πήρε υποτροφία στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Κάνσας Στέιτ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Έτοιμη για το επόμενο βήμα στην καριέρα της είναι η Τζωάνα Ταμπάκου, η οποία πήρε υποτροφία για το Κάνσας Στέιτ στην Αμερική.

Ο Αθηναϊκός μέσω ανάρτησης, ευχαρίστησε την 21χρονη για την προσφορά της στην ομάδα και της ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αθηναϊκού:

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αφήνεις κομμάτια σου να φεύγουν... Η πιο περήφανη στιγμή είναι να βλέπεις να κυνηγούν και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους... Η πιο συγκινητική να ξέρεις ότι ίσως κι εσύ να είχες ένα μικρό μερίδιο σε αυτό... Και η πιο ανταποδοτική να περιμένεις να δεις τι ακόμα σπουδαιότερο μπορεί να τους φέρει το μέλλον!! Η οικογένεια του Αθηναϊκού Qualco εύχεται το καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα της Τζωάνα Ταμπάκου, την οποία εξακολουθούμε να θεωρούμε μέλος της οικογένειάς μας!»

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]