Έτοιμη για το επόμενο βήμα στην καριέρα της είναι η Τζωάνα Ταμπάκου, η οποία πήρε υποτροφία για το Κάνσας Στέιτ στην Αμερική.

Ο Αθηναϊκός μέσω ανάρτησης, ευχαρίστησε την 21χρονη για την προσφορά της στην ομάδα και της ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αθηναϊκού:

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αφήνεις κομμάτια σου να φεύγουν... Η πιο περήφανη στιγμή είναι να βλέπεις να κυνηγούν και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους... Η πιο συγκινητική να ξέρεις ότι ίσως κι εσύ να είχες ένα μικρό μερίδιο σε αυτό... Και η πιο ανταποδοτική να περιμένεις να δεις τι ακόμα σπουδαιότερο μπορεί να τους φέρει το μέλλον!! Η οικογένεια του Αθηναϊκού Qualco εύχεται το καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα της Τζωάνα Ταμπάκου, την οποία εξακολουθούμε να θεωρούμε μέλος της οικογένειάς μας!»