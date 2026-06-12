Ο Ολυμπιακός με όνειρο το 4ο ευρωπαϊκό στέμμα κόντρα στη Φερεντσβάρος

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού άρχισε την αγωνιστική περίοδο με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ τον περασμένο Οκτώβριο, συνέχισε με την κατάκτηση του 7ου Κυπέλλου Ελλάδας της ιστορίας της, ακολούθησε ο 16ος τίτλος του πρωταθλήματος και τώρα θέλει να κλείσει με τον πιο ονειρεμένο τρόπο αυτόν τον κύκλο και να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία της.

Οι «ερυθρόλευκες» το βράδυ της Παρασκευής (12/6, 22:00, Mega News) αντιμετωπίζουν τη Φερεντσβάρος στον τελικό του Final 4 της Μάλτας και ο στόχος είναι ένας, στο τέλος της ημέρας να έχει ράχει το 4ο αστέρι στο σκουφάκι της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται για 7η φορά στην ιστορία του σε τελικό του Champions League, κι αυτό το ταξίδι άρχισε μόλις πριν από 11 χρόνια στην ιστορική πρώτη κατάκτηση και τον θρίαμβο επί της Σαμπαντέλ, με τα αξέχαστα δύο γκολ της τότε αρχηγού Φιλιώς Μανωλιουδάκη, που έφεραν την ανατροπή με 10-9 στο τελευταίο λεπτό, απέναντι στην παντοδύναμη εκείνη την εποχή ισπανική ομάδα κι έστειλαν τους φίλους του Ολυμπιακού, που είχαν κατακλύσει το «Π. Καπαφέροφ» στα ουράνια.

Από εκείνο το παιχνίδι μόλις δύο παίκτριες θα είναι και στον αποψινό τελικό. Η 17χρονη τότε Ιωάννα Σταματοπούλου, αναπληρωματική τερματοφύλακας, πίσω από τη Χρυσή Διαμαντοπούλου και η Ελευθερία Πλευρίτου, που τώρα θα βρίσκεται για 32 αγωνιστικά λεπτά στο αντίπαλο στρατόπεδο, αυτό της Φερεντσβάρος.

Και η «κόντρα» της νερό με την αδελφή της και πλέον αρχηγό του Ολυμπιακού, Βασιλική θα είναι ένα από τα high light του τελικού, η οικογένεια Πλευρίτο απόψε θα έχει... χωριστεί στα δύο, για κάτι που δεν έχει συμβεί στο παρελθόν, δύο αδελφές να είναι αντίπαλες σε τελικό του Champions League.

Για τον Ολυμπιακό ακολούθησαν οι διαδοχικοί τίτλου το 2021, επί μιας άλλης ουγγρικής ομάδας, της Ντουναουιβάρος με 7-6 και το 2022-ξανά- επί της Σαμπαντέλ στον Πειραιά με 11-7.

H Μαργαρίτα Πλευρίτου σηκώνει την κούπα του Champions League το 2022 στον Πειραιά



«Περιμένουμε ένα πολύ δυνατό ματς στο τελικό, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, όπως η Φερεντσβάρος. Θα χρειαστεί να δείξουμε πίστη και συγκέντρωση στο πλάνο μας, για να παίξουμε έναν πολύ σκληρό τελικό και να διεκδικήσουμε το τρόπαιο» δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Ντόσκας, ο οποίος τον Απρίλιο διαδέχθηκε τον Δημήτρη Κραβαρίτη.

Συνολικά ο Ολυμπιακός θα παίξει για 14η φορά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχοντας κατακτήσει επτά ευρωπαϊκούς τίτλους, εκτός τα τρία Champions League, το ένα LEN Trophy (2014) και τα τρία Super Cup (2015, 2021, 2022)

Η Ελευθερία Πλευρίτου με πέντε γκολ στην κανονική διάρκεια ήταν αυτή που «ξεκλείδωσε» τον ημιτελικό για τη Φερεντσβάρος απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια, Σαντ Αντρέου και μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι, η ουγγρική ομάδα, που μετρά μόλις εννέα χρόνια ζωής, έχει την ευκαιρία στην πρώτη της παρουσία σε ευρωπαϊκό τελικό να γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης, κάτι που για την ουγγρική γυναικεία υδατοσφαίριση έχει πετύχει μόνο η Ζέντες το 1993.