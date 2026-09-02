Αγγελοπούλου: Επέστρεψε στο ξενοδοχείο μετά τις εξετάσεις, ταξιδεύει την Πέμπτη με την αποστολή για Ελλάδα

Λίγο πριν τις 21:00 η Γωγώ Αγγελοπούλου επέστρεψε στο ξενοδοχείο, έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο των εξετάσεων.

Η 20χρονη ακραία τραυματίστηκε στις αρχές του 2ου σετ και αφού μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου, λίγο αργότερα την παρέλαβε ασθενοφόρο που την μετέφερε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπρνο, έχοντας πάντα στο πλευρό της τον φυσιοθεραπευτή της Εθνικής Ξενοφώντα Βλασσόπουλο (ενώ μετά το τέλος του αγώνα βρέθηκε εκεί και ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος).

Η Γωγώ υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και ακολούθως έγινε ακινητοποίηση του γόνατος με ειδικό νάρθηκα.

Η άτυχη ακραία λίγο αργότερα επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου περίμεναν με αγωνία οι συμπαίκτριες της, ενώ αύριο θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή στο ταξίδι της επιστροφής (19:00 ώρα Ελλάδας αναχωρεί από τη Βιέννη).

Η Γωγώ στην Αθήνα θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις (μαγνητική τομογραφία) έτσι ώστε να μπορέσει να εκτιμηθεί ακριβώς το μέγεθος της σοβαρότητας του τραυματισμού της.