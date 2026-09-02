Αγγελοπούλου: Οι ευχές της ΕΟΠΕ για τον τραυματισμό της

Ο αγώνας της Ελλάδας με την Σερβία για τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, όταν οι πάντες στο Μπρνο παγώνουν βλέποντας την Γωγώ Αγγελοπούλου να πέφτει σφαδάζοντας στο τάραφλεξ.

Μετά τον αγώνα τον οποίο κέρδισε η Σερβία με 3-0, όσοι μίλησαν έδωσαν τις ευχές της στην άτυχη ακραία η οποία έλαμψε με την παρουσία της στην Τσεχία, ενώ και η ΕΟΠΕ με ποστάρισμά της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε περιμένουμε ξανά εκεί που ανήκεις.Στο τάραφλεξ.

Με το χαμόγελό σου.

Με τη δύναμή σου.

Με την ομάδα σου.

Γρήγορη και δυνατή επιστροφή».