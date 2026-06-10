Στον τελικό του Champions League γυναικών στο πόλο θα βρεθεί ο Ολυμπιακός την Παρασκευή (12/6). Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 14-12 της Ματαρό στον ημιτελικό και θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του στη διοργάνωση.

Το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα από την δεύτερη περίοδο και έπειτα επέβαλε τον ρυθμό του στην αναμέτρηση, διατηρώντας μία διαφορά 2-3 γκολ. Δεν επέτρεψαν στην Ματαρό να κάνει το παιχνίδι της, έπαιξε εξαιρετική άμυνα ανά διαστήματα και έφτασε στη νίκη που της έδωσε και το εισιτήριο για τον τελικό.

Στον τελικό θα βρεθεί κόντρα στην Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου. Οι Μαγυάρες επικράτησαν στη διαδικασία των πέναλτι της Σαν Άντρεου με σκορ 15-14.

Τα στιγμιότυπα του Ματαρό - Ολυμπιακός