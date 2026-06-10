Champions League γυναικών: O Ολυμπιακός στο κυνήγι του treble

H κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στο πόλο γυναικών είναι στην τελική της ευθεία. Από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου θα διεξαχθεί στη Μάλτα το Final 4 του Champions League και το GWomen σας παρουσιάζει τις τέσσερις διεκδικήτριες μεταξύ των οποίων είναι και ο Ολυμπιακός.

Ολυμπιακός: Με στόχο το τέταρτο αστέρι και το treble

Ανάμεσα στις τέσσερις ομάδες είναι ο σύλλογος με τις περισσότερες κατακτήσεις. Οι «ερυθρόλευκες» έχουν ανέβει οκτώ φορές στο βάθρο της διοργάνωσης, κατακτώντας τρεις φορές τον τίτλο (2015, 2021, 2022).

Η ελληνική ομάδα ταξίδεψε στη Μάλτα, έχοντας κάνει το εγχώριο νταμπλ, με τις κατακτήσεις του πρωταθλήματος και του κυπέλλου Ελλάδας. Αυτή, λοιπόν, είναι μία μεγάλη ευκαιρία για την επίτευξη του treble.

Η πρόκριση επί της επτάκις πρωταθλήτριας Ευρώπης Σαμπαντέλ στα προημιτελικά έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με συνολικό σκορ 27-20, παίρνοντας παράλληλα εκδίκηση για τον περσινό αποκλεισμό στα ημιτελικά.

Με ηγέτιδες τις Άμπι Άντριους, Στεφανία Σάντα και Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ματαρό σε έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ημιτελικό. Οι Πειραιώτισσες είχαν νικήσει την ισπανική ομάδα στο Final 4 του 2024 και θα επιδιώξουν να επαναλάβουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Ματαρό: Η αήττητη δύναμη της διοργάνωσης

Οι νέες πρωταθλήτριες Ισπανίας είναι η μοναδική ομάδα, σε άνδρες και γυναίκες, που διατηρεί το απόλυτο στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία, με δέκα νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια Champions League.

Η διαδρομή τους μέχρι το Final Four ήταν η πιο απαιτητική, καθώς ξεκίνησαν από τα προκριματικά, παρέμειναν αήττητες στη φάση των ομίλων και στη συνέχεια απέκλεισαν τη Ρόμα στα προημιτελικά.

Η κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος απέναντι στη Σαν Άντρεου, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί οκτώ συνεχόμενων ηττών, έδωσε σημαντική ψυχολογική ώθηση στην ομάδα του Ντάνι Μπαγιάρτ.

Οι Ολυμπιονίκες της Αυστραλίας Τίλι Κερνς και Τζούελ Ρόμερ αποτελούν βασικά «όπλα» της Ματαρό στην πορεία προς τον τίτλο.

Σαν Άντρέου: Για το ιστορικό back-to-back

Πριν από έναν χρόνο, η Σαν Άντρέου υπέγραψε μία από τις πιο δραματικές ανατροπές στην ιστορία των τελικών της διοργάνωσης.

Στον τελικό του 2025 βρέθηκε να χάνει από τη Σαμπαντέλ με 8-6 λιγότερο από τρία λεπτά πριν από τη λήξη, όμως πέτυχε τρία αναπάντητα γκολ, με την Κεράλτ Αντόν να σκοράρει δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος για να χαρίσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του συλλόγου.

Η κάτοχος του τροπαίου επιστρέφει στο Final 4 με στόχο να γίνει η πρώτη ομάδα μετά τη Σαμπαντέλ που θα υπερασπιστεί επιτυχώς τον τίτλο της.

Στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο της Βουλιαγμένης έπειτα από μία συγκλονιστική σειρά αγώνων, εξασφαλίζοντας τελικά την πρόκριση στα πέναλτι στην Ελλάδα.

Οι Μαρτίνα Τέρε, Αριάδνα Ρουίθ και Έλενα Ρουίθ παραμένουν τα μεγάλα αστέρια της ομάδας, η οποία θα αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος στον πρώτο ημιτελικό.

Φερεντσβάρος: Ώρα για το μεγάλο βήμα

Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό και τη Σαν Άντρεου, η Φερεντσβάρος δεν έχει ακόμη κατακτήσει το Champions League.

Η ουγγρική ομάδα έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ της Ευρώπης, με παίκτριες όπως οι Ρίτα Κεστέλι, Μπέα Ορτίθ, Ελευθερία Πλευρίτου, Βάντα Βάλι και Γκρέτα Κουρούτς-Γκουρισάτι.

Η Φερεντσβάρος έχει γνωρίσει μόλις μία ήττα τη φετινή σεζόν, στα πέναλτι από τη Βουλιαγμένη στη φάση των ομίλων, και έκτοτε μετρά μόνο νίκες στην Ευρώπη.

Στα προημιτελικά εντυπωσίασε απέναντι στην επίσης ουγγρική UVSE, σημειώνοντας συνολικά 34 γκολ σε δύο αγώνες.

Μετά την τέταρτη θέση στο περσινό Final 4, η ομάδα του Μάρκ Ματάισζ θέλει φέτος να κάνει το επόμενο βήμα και να γίνει η πρώτη ουγγρική ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο μετά τη Σέντες το 1993.