Με εμφατικό τρόπο συνέχισε ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στην Allwyn WBL1, περνώντας με το ευρύ 108-62 από την έδρα των Πανθήρων Καβάλας και κάνοντας το 2/2 στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Καβάλας δεν έχει καταφέρει ακόμη να πανηγυρίσει νίκη, μετρώντας δύο ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε εντύπωση σε όποιον παρακολούθησε την αναμέτρηση είναι το κεντρικό αυτοκόλλητο στο παρκέ του γηπέδου, όπου φαίνεται να είχε... ξεμείνει η επιγραφή της Α2 Γυναικών.

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