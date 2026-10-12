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Α1 Γυναικών: Ματς διεξήχθη κανονικά με επιγραφή της Α2 στο κέντρο του γηπέδου
12/10/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Α1 Γυναικών: Ματς διεξήχθη κανονικά με επιγραφή της Α2 στο κέντρο του γηπέδου

Ευτυχία Οικονομίδου

Μπορεί να μην το αντιλήφθηκε κανείς αλλά οι Πάνθηρες της Καβάλας αγωνίζονταν στην στην Allwyn WBL1 με κεντρικό αυτοκόλλητο στο παρκέ που έγραφε «Α2 Γυναικών» κόντρα στον Παναθηναϊκό.

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Με εμφατικό τρόπο συνέχισε ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στην Allwyn WBL1, περνώντας με το ευρύ 108-62 από την έδρα των Πανθήρων Καβάλας και κάνοντας το 2/2 στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Καβάλας δεν έχει καταφέρει ακόμη να πανηγυρίσει νίκη, μετρώντας δύο ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε εντύπωση σε όποιον παρακολούθησε την αναμέτρηση είναι το κεντρικό αυτοκόλλητο στο παρκέ του γηπέδου, όπου φαίνεται να είχε... ξεμείνει η επιγραφή της Α2 Γυναικών.

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