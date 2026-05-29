Λαμπρούση στο GWomen: «Είναι πολύ σημαντικό να γίνει επαγγελματική η Λίγκα, οι σύλλογοι πρέπει να βγουν μπροστά και να το στηρίξουν»

Η σεζόν ολοκληρώθηκε και ο Πανιώνιος πλέον στρέφει το βλέμμα του στην επόμενη ημέρα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Ιστορικός στο «Ανδρέας Βαρίκας», η Τζένη Λαμπρούση μίλησε στο GWomen για το ποιοι είναι οι στόχοι που έχει θέσει η ομάδα της Νέας Σμύρνης εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, αλλά και για την πρόταση του να γίνει επαγγελματικό τόσο το πρωτάθλημα των ανδρών, όσο και των γυναικών.

Οι δηλώσεις της Τζίνας Λαμπρούση στο GWomen

Νέα χρονιά με φιλοδοξίες για τον Πανιώνιο, εσύ με τι θα είσαι ικανοποιημένη;

«Νέα χρονιά, νέοι στόχοι, όλα ξεκινούν από το μηδέν. Αν και η περσινή χρονιά μάς άφησε μια γλυκόπικρη γεύση, θεωρώ ότι φέτος θα ξεκινήσουμε από την αρχή πολύ δυναμικά, θα μπουνε τα σωστά θεμέλια ώστε να φτάσουμε μέχρι τέλους και να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο. Επομένως, θέλει σκληρή δουλειά και πολύ μεγάλη ισορροπία στη συνέχεια για να παραμείνουμε στο υψηλότερο επίπεδο».

Ποιο είναι αυτό το κάτι παραπάνω που πρέπει να γίνει για να επιτευχθούν ακόμα περισσότερο οι στόχοι;

«Αρχικά είναι αρκετά νωρίς, πρέπει να έρθουν όλες οι παίκτριες, να αποκτήσουμε μια χημεία, να δουλέψουμε αρκετά τους εαυτούς μας αλλά και μεταξύ μας, να δούμε πώς θα μπορέσει να δέσει όλο αυτό το καλό υλικό που έχει συμβεί εδώ στον Πανιώνιο, επομένως πιστεύω ότι θέλει αρκετή δουλειά και όλα θα φανούν μέσα στο γήπεδο».

Το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει πάλι η συζήτηση για το επαγγελματικό βόλεϊ και στις γυναίκες. Είσαι σε μια ομάδα της οποίας ο πρόεδρος έχει εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ του να γίνει αυτό. Πώς το βλέπεις εσύ; Μπορεί να γίνει; Και πόσο σημαντικό είναι για εσας τις αθλήτριες.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει επαγγελματική η Λίγκα. Θεωρώ ότι αυτό που απομένει είναι οι σύλλογοι όπως ο Πανιώνιος που μπορούν να το στηρίξουν αυτό, να μπουν μπροστά να διεκδικήσουν και να γίνει ένας αγώνας σωστός και μια άλλη Λίγκα, εφόσον όλοι συμφωνήσουν και μπορούν να το στηρίξουν».

Photo credits: Intime