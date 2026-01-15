Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ετοιμάζεται για το μεγάλο ραντεβού στο Φούντσαλ της Μαδέιρα (Πορτογαλία), όπου από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου θα διεκδικήσει το ευρωπαϊκό στέμμα.

Μετά την ονειρική σεζόν του 2025, το ελληνικό συγκρότημα ταξιδεύει ως κάτοχος του παγκόσμιου τίτλου και, δικαιωματικά, ως ένα από τα μεγάλα φαβορί του ερχόμενου Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών.

Λίγο πριν την αναχώρηση, η αρχηγός της Εθνικής, Ελευθερία Πλευρίτου, και η συμπαίκτρια και αδελφή της, Βασιλική, μίλησαν στο Gazzetta Women για την προετοιμασία και το «βάρος» του τίτλου, ενώ μοιράστηκαν τις προβλέψεις τους τόσο για τη δική τους πορεία όσο και για την Εθνική ανδρών που αγωνίζεται στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου.

Ετοιμάζεστε για ένα ακόμα Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όμως αυτή τη φορά θα αγωνιστείτε ως Παγκόσμιες πρωταθλήτριες! Πως είναι αυτό για εσάς;

Ελευθερία Πλευρίτου: «Ανάμεικτα συναισθήματα. Πηγαίνουμε όντως σαν φαβορί, είμαστε Παγκόσμιες πρωταθλήτριες και κάτοχοι του κυπέλλου ενώ και στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό έχουμε πάρει το χάλκινο. Στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουμε παράδοση, έχουμε ήδη πέντε μετάλλια. Παρ' όλα αυτά, λόγω του Παγκοσμίου που ήταν μόλις έξι μήνες πριν, ανεβαίνει πολύ ψηλά ο πήχης και το άγχος είναι ακόμα πιο μεγάλο.

Προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία, γιατί είναι πολύ σημαντικό μετά από μία μεγάλη επιτυχία να κατέβεις από το «συννεφάκι», που το έχουμε καταφέρει φυσικά γιατί έτσι είμαστε σαν ομάδα, και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το Ευρωπαϊκό, γιατί είναι εξίσου σημαντικό».

Βασιλική Πλευρίτου: «Εγώ θεωρώ ότι είμαστε σε καλή φάση αυτή τη στιγμή. Έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε. Πρέπει, όπως είπε και η Ελευθερία, να αφήσουμε για λίγο τον τίτλο των Παγκόσμιων Πρωταθλητριών και να συγκεντρωθούμε λίγο στα παιχνίδια που έρχονται. Μας πηγαίνουν τα Ευρωπαϊκά ωστόσο στον πρωταθλητισμό όλα μπορούν να συμβούν. Το κοιτάζουμε παιχνίδι με παιχνίδι και βλέπουμε στη συνέχεια».

Υπάρχει κάποια ομάδα που θεωρείτε ότι μπορεί να σας δυσκολέψει περισσότερο από άλλες, σε αυτή τη διοργάνωση;

Ελευθερία Πλευρίτου: «Δεν θα δεις και τόσες πολλές αλλαγές στις ομάδες. Υπάρχουν αλλαγές στις παίκτριες, όπως υπάρχουν και σε εμάς γιατί οι τραυματισμοί πάντα θα υπάρχουν στο υψηλό επίπεδο δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα έλεγα πως η Ισπανία είναι η πιο πετυχημένη ομάδα γενικά την τελευταία δεκαετία, οπότε είναι πάντα φαβορί σε κάθε διοργάνωση. Και, έπειτα, τις προηγούμενες φορές μάς δυσκόλεψε η Ολλανδία. Σε αυτές τις δύο θα μείνω. Όμως και εμείς και οι Ουγγαρέζες ήμασταν σε τελικούς οπότε δεν παύει να είναι σημαντική και η Ουγγαρία. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω η Ισπανία-Ολλανδία ένα κλικ παραπάνω».

Μία πρόβλεψη για το Ευρωπαϊκό;

Ελευθερία Πλευρίτου: «Δεν μου αρέσει να λέω πως θα πάρουμε χρυσό. Θα πω ένα μετάλλιο αλλά δεν θέλω να πω τώρα πως θα πάρουμε χρυσό. Θα το δουλέψουμε, προσπαθούμε για το χρυσό, οπότε θα το αφήσω λίγο... λευκό. Λέω ένα μετάλλιο σίγουρα. Που τίποτα δεν είναι σίγουρο αλλά έχω πίστη στην ομάδα μου».

Βασιλική Πλευρίτου: «Για εμάς θέλω το χρυσό, προφανώς αλλά δεν θέλω να το πω αυτό. Δεν θα κάνω πρόβλεψη, θα πω τι θα ήθελα και θέλω το χρυσό».

Και για τους άνδρες;

Ελευθερία Πλευρίτου: «Χρυσό»!

Βασιλική Πλευρίτου: »Πιστεύω ότι θα είναι στον τελικό. Δεν θέλω να τους το γκαντεμιάσω, οπότε θα μείνω εκεί και δεν θα πω τίποτα άλλο».

