Γεμάτο χαμόγελα και χρώμα το φινάλε στο Christmas Girls Training Camp

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, με μία δυνατή προπόνηση, την οποία διαδέχτηκαν δώρα, φωτογραφίες και βίντεο, χαιρετισμοί από τη διοίκηση της ομοσπονδίας επιτραπέζιας αντισφαίρισης και νέα γνωριμία με στελέχη των εθνικών μας ομάδων, έκλεισε τη Δευτέρα (5/1) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Christmas Girls Training Camp.

Αποτέλεσε τη βασική δράση της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. στο πρώτο από τα τρία χρόνια του προγράμματος ανάπτυξης, που στηρίζει η Ευρωπαϊκή και η Παγκόσμια ομοσπονδία του αθλήματος, κράτησε τέσσερις ημέρες και πήραν μέρος 12 αθλήτριες (γεννημένες από το 2012 έως το 2015), οι οποίες επελέγησαν από τον πίνακα αξιολόγησης.

Στην τελευταία προπόνηση βοήθησαν οι αθλήτριες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος γυναικών Ελισάβετ Τέρπου, Δήμητρα-Θωμαΐς Τσεκούρα, ενώ επισκέφτηκαν στο τέλος τον χώρο οι πρωταθλητές Ελλάδας του απλού ανδρών Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος και Γιώργος Σταματούρος. Επίσης, την προπόνηση παρακολούθησαν οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί στο ΣΕΦ Κώστας Βατσακλής και Χρήστος Λάμης.

Το αποτέλεσμα στο πρώτο τέτοιο εγχείρημα με το χριστουγεννιάτικο καμπ ίσως και να ξεπέρασε τις προσδοκίες και σηματοδότησε την καλύτερη αρχή στο 2026. Το ωραίο φύλο γέμισε την αίθουσα και παρουσίασε ένα ελκυστικό σκηνικό αποκλειστικά για τα κορίτσια.

Προπονητικό τιμ, που συγκρότησαν πρώην πρωταθλήτριες κι εκτός από γνώση μοιράστηκε και εμπειρίες, συνεργαζόμενο άψογα με τα κορίτσια. Βοηθοί προπόνησης κάθε μέρα από την προεθνική ομάδα ανδρών, αλλά και πέντε αθλήτριες της εθνικής ομάδας γυναικών, που έπαιξαν μία φορά με τα κορίτσια. Παράλληλες δράσεις με kids athletics, πιλάτες και ενημέρωση για πρώτες βοήθειες. Αναμνηστικά διπλώματα, δώρα, χριστουγεννιάτικα στολίδια, αυτόγραφα, φαγητό, νερά, σνακ και άλλες παροχές.

Επισκέψεις από τοπ ονόματα της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης, καθημερινή και πολύωρη παρουσία των διοικούντων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ματιές από τους ομοσπονδιακούς προπονητές, επαφή με τη βοήθεια της τεχνολογίας και με τη Μαρία Χριστοφοράκη, που εργάζεται στο εξωτερικό και γνωρίζει άριστα από την οργάνωση τέτοιων events.

Την επιτυχία της εκδήλωσης αποτύπωσαν τα γεμάτα ικανοποίηση πρόσωπα των αθλητριών και η γενική παραδοχή ότι χρειάζεται να επαναληφθούν τέτοιες ενέργειες. «Το πιο σημαντικό είναι τα χαμόγελα των παιδιών. Αφού αυτά μας έδειξαν τη μεγάλη χαρά τους για τα όσα κάναμε στο τετραήμερο, τότε είμαστε κι εμείς πάρα πολύ ικανοποιημένοι.

Θεωρώ ότι πετύχαμε τον σκοπό μας. Ίσως οργανώναμε μεγαλύτερο event, αν υπήρχε περισσότερος χρόνος προετοιμασίας, σίγουρα όμως θέλουμε να θεσμοθετήσουμε κάτι για τα κορίτσια, όπου το άθλημα χρειάζεται τόνωση, κάτι με πλατιά συμμετοχή, όπου δεν θα χρειάζεται να κάνουμε επιλογή», τόνισε η πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Κατερίνα Σπανού, που οργάνωσε την εκδήλωση και συμπλήρωσε: «Είχαμε εικόνα από το φεστιβάλ γυναικών, που οργανώνει στη Σουηδία η κόρη μου, η Μαρία Χριστοφοράκη, πήραμε ιδέες και «πατήσαμε» πάνω εκεί. Σε όσους απευθυνθήκαμε για στήριξη είδαμε ανταπόκριση κι αυτό που με εντυπωσίασε ήταν η διάθεση για εθελοντική προσφορά.

Υπήρξε ένα αγκάλιασμα, μία συστράτευση στην προσπάθεια, ξόδεψαν χρόνο από την καθημερινότητα τους όσοι ήρθαν στο ΣΕΦ κι αυτό ήταν η καλύτερη στήριξη στην ομοσπονδία και το άθλημα».



«Πιστεύουμε ότι περάσατε καλά και μείνατε ευχαριστημένες. Για μας ήταν πολύ σημαντικό αυτό το καμπ, όλοι μαζί προσπαθήσαμε να οργανώσουμε κάτι δυνατό και θέλουμε να έχει συνέχεια», σημείωσε στον αποχαιρετισμό του ο Παναγιώτης Τζόβολος (μπροστά και στους εμφανώς ικανοποιημένους γονείς των παιδιών) και αμέσως μετά παρουσίασε τους διεθνείς.

Ο Κωνσταντινόπουλος τόνισε στα κορίτσια: «Είναι σημαντικό ν’ αγαπάτε αυτό που κάνετε. Να σας αρέσει η προπόνηση και να δουλεύετε κι εκτός τραπεζιού. Να έχετε πρότυπα, αλλά να χτίσετε αγωνιστικά και τον δικό σας χαρακτήρα». Ο Σταματούρος τα προέτρεψε να δουλεύουν σκληρά και να την τα βάζουν κάτω ποτέ, ενώ η Τέρπου θέλησε να περάσει μία αρχή της: «Γενικά θα σας έλεγα μόνο να εκτιμάτε τις βοήθειες, που σας προσφέρουν και να δείχνετε τον κατάλληλο σεβασμό σε όσους κάνουν πράγματα για σας. Από τον άνθρωπο που καθαρίζει μία αίθουσα μέχρι τη διοίκηση της ομοσπονδίας όλοι τον ίδιο σεβασμό αξίζουν».

Οι διεθνείς μας, όπως επίσης η επικεφαλής του τεχνικού τιμ στο καμπ Χρυσούλα Τουρσουνίδου μαζί με τον γενικό γραμματέα της ΕΦΟΕπΑ Γιώργο Βρεττάκο μοίρασαν μεγάλες φωτογραφίες των εθνικών μας συγκροτημάτων 2025-2026 με υπογραφές όλων όσων πέρασαν από το ΣΕΦ στη διάρκεια της εκδήλωσης, αναμνηστικά, όπως και τη δωροεπιταγή των 50 ευρώ προσφορά του Θωμά Κουσιορή από το gre78.tv.

Από την προεθνική ομάδα μετείχε στην προπόνηση της Δευτέρας ο Στάθης Μανωλόπουλος. Επίσης, σήμερα προπονήθηκαν με τα 12 κορίτσια οι 11χρονες Μαρίνα Κατσαντώνη (από τον ΑΣ Μακεδνός, η μικρή αδερφή της Σοφίας) και Ζαχαρούλα Γιατρά (ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης).

Οι αθλήτριες, που μετείχαν στην εκδήλωση, ήταν οι Κλειώ Μαδέση, Αργυρώ Κουτρουμπά, Αγγελική Ντουρλουντάδου, Μαρκέλα-Ιωάννα Σγούτα από τον ΑΟ Ηράκλειο 2001, οι Αναστασία Μιχάλαρου, Ανθή Τούλια του ΑΣ Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας, οι Ελπίδα Τασιού, Αντωνία Γαντά από τον ΑΟ Θέρμης Θερμαίος, οι Σοφία Κατσαντώνη, Φωτεινή Παπαλέξη από τη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης, η Κωνσταντίνα Φιλοπούλου από τον ΑΟ Ξυλοκάστρου και η Ιωάννα Ευαγγελάτου από τον ΣΠΑ Λυκόβρυσης Πεύκης.

Άμεση συνεργάτης της Χρυσούλας Τουρσουνίδου ήταν η Βαρβάρα Παυλάκη, επίσης αποσπασμένη στην ομοσπονδία ως Τεχνική Σύμβουλος. Εντάχθηκαν στο τεχνικό τιμ και πρόσφεραν εθελοντικά οι σπουδαίες αθλήτριες του κοντινού παρελθόντος Δέσποινα Δάνδουλα, Αρχοντούλα Βολακάκη, Μαρία Μοίρου και Χριστίνα Φίλη, όλες τους απόφοιτες της Γυμναστικής Ακαδημίας και με ειδικότητα επιτραπέζια αντισφαίριση.

Χορηγοί του Christmas Girls’ Training Camp ανέλαβαν οι Φούρνοι Άρτος και Μέλι, η εταιρεία Λουξ και το κανάλι gre78.tv στο youtube.

