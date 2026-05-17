GWomen
Γιαννακά στο GWomen: «Θέλουμε ο ΠΑΟΚ να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα - Μέσα στο Αγρίνιο θα κάνουμε το Νταμπλ»

Γιαννακά στο GWomen: «Θέλουμε ο ΠΑΟΚ να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα - Μέσα στο Αγρίνιο θα κάνουμε το Νταμπλ»

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η Βάσια Γιαννακά μίλησε στο GWomen μετά την φιέστα του ΠΑΟΚ στην τούμπα!

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Ούσα μια από τα βασικά γρανάζια της ομάδας, η Βάσια Γιαννακά μίλησε, μετά τη λήξη της αναμέτρησης απέναντι στον Βόλο, στην κάμερα του GWomen που βρέθηκε στην φιέστα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, καθώς ο δικέφαλος του βορρά επέστρεψε, έπειτα από έναν χρόνο απουσίας, στον θρόνο του και μάλιστα αήττητος!

Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, η Γιαννακά οι στόχοι της ομάδας από τη Θεσσαλονική για φέτος δεν έχουν τελειώσει, καθώς μένει και ο τελικός κυπέλλου κοντά στον Αστέρα Τρίπολης (24/5).

Αρχικά Βάσια, πες μας δυο λόγια για το φετινό πρωτάθλημα…

Ηταν αρκετά ανταγωνιστικό, βλέπουμε ομάδες όπως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν ανέβει επίπεδο, οπότε προσπαθούμε και εμείς με τη σειρά μας. Θέλουμε ο ΠΑΟΚ να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Φυσικά αυτό είναι δύσκολο. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενη που φέτος το πήραμε γιατί δουλέψαμε πολύ σκληρά για αυτό.

Πως έζησες τη φιέστα σήμερα;

Σήμερα μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο και είπαμε να το απολαύσουμε! Αυτό και κάναμε…

Ποιο πιστεύεις ήταν το μυστικό της επιτυχίας;

Νομίζω η σκληρή δουλειά.

Ενα μήνυμα ενόψει του τελικού κυπέλλου με τον αστέρα Τρίπολης;

Είμαστε ετοιμοπόλεμες, θέλουμε να κλείσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε μέσα στο Αγρίνιο θα κάνουμε το Νταμπλ.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]