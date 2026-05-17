Γιαννακά στο GWomen: «Θέλουμε ο ΠΑΟΚ να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα - Μέσα στο Αγρίνιο θα κάνουμε το Νταμπλ»

Ούσα μια από τα βασικά γρανάζια της ομάδας, η Βάσια Γιαννακά μίλησε, μετά τη λήξη της αναμέτρησης απέναντι στον Βόλο, στην κάμερα του GWomen που βρέθηκε στην φιέστα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, καθώς ο δικέφαλος του βορρά επέστρεψε, έπειτα από έναν χρόνο απουσίας, στον θρόνο του και μάλιστα αήττητος!

Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, η Γιαννακά οι στόχοι της ομάδας από τη Θεσσαλονική για φέτος δεν έχουν τελειώσει, καθώς μένει και ο τελικός κυπέλλου κοντά στον Αστέρα Τρίπολης (24/5).

Αρχικά Βάσια, πες μας δυο λόγια για το φετινό πρωτάθλημα…

Ηταν αρκετά ανταγωνιστικό, βλέπουμε ομάδες όπως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν ανέβει επίπεδο, οπότε προσπαθούμε και εμείς με τη σειρά μας. Θέλουμε ο ΠΑΟΚ να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Φυσικά αυτό είναι δύσκολο. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενη που φέτος το πήραμε γιατί δουλέψαμε πολύ σκληρά για αυτό.

Πως έζησες τη φιέστα σήμερα;

Σήμερα μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο και είπαμε να το απολαύσουμε! Αυτό και κάναμε…

Ποιο πιστεύεις ήταν το μυστικό της επιτυχίας;

Νομίζω η σκληρή δουλειά.

Ενα μήνυμα ενόψει του τελικού κυπέλλου με τον αστέρα Τρίπολης;

Είμαστε ετοιμοπόλεμες, θέλουμε να κλείσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε μέσα στο Αγρίνιο θα κάνουμε το Νταμπλ.