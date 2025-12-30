Tο πινγκ πογνκ υποδέχεται το 2026 με το Christmas Girls Training Camp

Ένα μίνι φεστιβάλ αποκλειστικά για τα κορίτσια του αθλήματος είναι η επιλογή της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για την πρώτη δράση στο τριετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, στο οποίο θα λάβει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή (ETTU) και την παγκόσμια ομοσπονδία (ITTF).

Στην αυγή του νέου χρόνου, από την Παρασκευή 2 έως τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. θα πραγματοποιήσει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προπονητικό καμπ με 12 τοπ αθλήτριές της γεννημένες από το 2012 κι έπειτα.

Δίνει βεβαίως και εορταστικό χαρακτήρα στο event γι’ αυτό το ονομάζει Christmas Girls Training Camp και στη διάρκειά του θα παρουσιάσει κι άλλες δραστηριότητες. Οι προσκλήσεις στάλθηκαν με βάση τον ελληνικό πίνακα αξιολόγησης παγκορασίδων κι έγιναν όλες αποδεκτές. Το προπονητικό τιμ και οι υπεύθυνοι για την οργάνωση θα είναι επίσης γυναίκες.

Ο στόχος είναι αφενός η τόνωση των κοριτσιών, που αγωνίζονται σε επίπεδο πρωταθλητισμού, ώστε να συνεχίσουν με ακόμα μεγαλύτερη διάθεση και αφετέρου να παρουσιαστεί η συγκεκριμένη ενέργεια σαν ερέθισμα για την αύξηση των αθλητριών στην επιτραπέζια αντισφαίριση και τη διατήρηση αυτών, που ασχολούνται ήδη συστηματικά με το άθλημα.

Επικεφαλής προπονήτρια θα είναι η Τεχνική Σύμβουλος της ομοσπονδίας Χρυσούλα Τουρσουνίδου. Μαζί της θα βρίσκεται και η Βαρβάρα Παυλάκη, επίσης αποσπασμένη με την ίδια ιδιότητα στην ομοσπονδία. Στο τιμ για την ευθύνη των προπονήσεων θα ενταχθούν κι άλλες γυναίκες, ενώ παρατηρητής ανέλαβε η πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Κατερίνα Σπανού.

Προγράμματα πιλάτες, athletics και πρώτων βοηθειών, η ψυχαγωγία στο κλίμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, φωτογραφίες, αυτόγραφα με στελέχη των εθνικών μας ομάδων και άλλες δράσεις θα λάβουν χώρα εκτός προπονήσεων. Θα υπάρχουν και προσφορές από χορηγίες και γενικά στην πορεία θα οριστικοποιηθούν όλα.

Να θυμίσουμε ότι η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης 2025-2027 από ITTF και ETTU, από την οποία θα επωφεληθούν ετησίως 18 ομοσπονδίες-μέλη. Για το πρώτο έτος εντάχθηκε στην κατηγορία των National Project, η οποία προβλέπει «προγράμματα ανάπτυξης νέων ή γυναικών, πρωτοβουλίες σε σχολεία ή προπόνηση εθνικών ομάδων, τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο με την οικονομική υποστήριξη της ETTU».

Στο πλαίσιο αυτού του αναπτυξιακού προγράμματος η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διεξήγαγε προ μερικών ημερών φιλικούς αγώνες ομαδικού για σχολικές μονάδες της Αθήνας στο ΣΕΦ. Του χρόνου η οικονομική συμβολή θ’ αφορά σε άλλο πρόγραμμα.

