Πατρικίδης: «Δεν περιμέναμε να το πάρουμε τόσο εντυπωσιακά»

Μάρθα Χωριανοπούλου

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Θανάσης Πατρικίδης μίλησε για το αήττητο πρωτάθλημα της ομάδας του λέγοντας πως δεν περίμενε να το πάρει τόσο εντυπωσιακά.

Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης στο φετινό πρωτάθλημα καθώς το κατέκτησε χωρίς να γνωρίσει την ήττα. Μετά την φιέστα της απονομής ο αρχιτέκτονας των «ασπρόμαυρων», Θανάσης Πατρικίδης μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Το θέλαμε πάρα πολύ, δεν περιμέναμε να το πάρουμε τόσο εντυπωσιακά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τα κορίτσια δουλεύουν καθημερινά, η διοίκηση μας βοήθησε στα πάντα. Το μυαλό μας θα είναι στο νταμπλ. Θέλουμε να γιορτάσουμε σήμερα αλλά θέλουμε και το Κύπελλο. Το πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στον κόσμο του ΠΑΟΚ, για τα 100 χρόνια του συλλόγου».

