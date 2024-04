Η Τζαμιλά ΜακΜπράιντ θα αγωνιζόταν στα αμερικανικά trials ώστε να κερδίσει τη θέση της στην ομάδα της πάλης των ΗΠΑ για τους ερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Όμως, οι κανόνες ενδυμασίας στη διάρκεια των αγώνων, της Παγκόσμιας ομοσπονδίας πάλης, έβαλαν φρένο στα σχέδιά της.

Λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς είναι Μουσουλμάνα, η ΜακΜπράιντ δεν μπορεί να φορέσει το γνωστό κορμάκι των παλαιστριών το οποίο είναι ένα ολόσωμο σορτς που αφήνει ακάλυπτα τα πόδια, τα χέρια και μέρος της πλάτης και του στέρνου.

«Είπαν ότι αν εμφανιζόμουν στο ζύγισμα με το κορμάκι, θα μου επιτρεπόταν να αγωνιστώ, αλλά αυτό δεν είναι επιλογή επειδή θρησκευτικά δεν μπορώ να εμφανιστώ με το κορμάκι. Με το να φοράμε αυτή τη στολή, τηρούμε αυτό που πιστεύουμε ότι μας είπε ο Θεός να κάνουμε. Ως γυναίκες μας έχει πει να καλυπτόμαστε και έτσι αυτό κάνουμε», εξήγησε η ΜακΜπράιντ στο Atlanta News First. Η ίδια προτιμά να φοράει χιτζάμπ και να καλύπτει τα χέρια και τα πόδια της κατά τη διάρκεια των αγώνων.

